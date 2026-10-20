Radnički je nezaustavljiv: Novi Beograd u derbiju bez snage da iznenadi

Radnički je slavio protiv Novog Beograda rezultatom 18:13, ostajući na liderskoj poziciji u regionalnoj ligi.
U derbiju sedmog kola Vaterpolo regionalne lige Radnički je slavio na gostovanju velikom rivalu Novom Beogradu rezultatom 18:13 i tako ostao usamljen na liderskoj poziciji sa maksimalnim učinkom, sedam pobjeda u sedam mečeva. Izabranici Uroša Stevanovića od početka do kraja su držali konce igre u svojim rukama i na kraju zasluženo stigli do vrijednih bodova.
Kragujevčane je do pobjede predvodio fantastično raspoloženi Angelos Vlahopulos sa šest golova, a pratili su ga Strahinja Rašović i Nikola Lukić sa po tri. Na drugoj strani, po tri gola postigli su Vasilije Martinović i Kristian Šulc, a dva Miloš Ćuk i Nikola Kojić.
Kragujevčani se pitali od starta
Angelos Vlahopulos je vezao dva gola na startu, Miloš Ćuk na kratko prekinuo seriju gostiju, da bi se potom Strahinja Rašović i Nikola Jakšić pobrinuli za "plus tri" na prvom predahu - 4:1. Diktirali su Kragujevčani ritam i na startu druge četvrtine, pa su preko Josipa Vrlića i Andrije Prlainovića ubrzo otišli na pet golova prednosti - 6:1. Novobeograđani su potom u par navrata uspjeli da priđu na tri gola zaostatka, međutim, samo na kratko, pošto se Radnički novom serijom na startu drugog poluvremena "odlijepio" na šest razlike – 11:5.
Šumadinci su potom do kraja održavali stečeno vođstvo, a njihova pobjeda ni u jednom trenutku nije se dovodila u pitanje.
Šta sada čeka velike rivale?
Pred Kragujevčanima je u subotu (19.30) još jedna utakmica Regionalne lige, ovoga puta kod kuće, sa Zemunom, koja će im poslužiti kao generalna proba za možda i najvažniji duel u dosadašnjem dijelu sezone, sa italijanskom Brešom, u utorak od 20.30 sati, u Kragujevcu.
Sa druge strane, Novi Beograd već sutra igra naredni meč u regionalnoj Premijer ligi. Rival u osmom kolu od 20 časova na bazenu SC "11. april" biće ekipa Niša.
- Novi Beograd Tehnomanija - Radnički 13:18 (1:4, 3:4, 5:6, 4:4)
- BEOGRAD - Bazen: "11. april". Sudije: Rastko Prlić i Pavle Kiš.
- NOVI BEOGRAD TEHNOMANIJA: Glušac, Pljevančić 1, Urošević, Šušiašvili 1, Ćuk 2, Kojić 2, Bajić 1, Dimitrijević, Perković, Martinović 3, Šulc 3, Korać, Mišović, Hofmajer. Trener: Zoran Bajić.
- RADNIČKI: Filipović, S. Rašović 3, Dedović 1, Ranđelović, P. Jakšić 1, Pijetlović, Prlainović 1, N. Jakšić 1, Vrlić 1, Vapenski, Vlahopulos 6, Lukić 3, Marcelić, Dadvani 1. Trener: Uroš Stevanović.