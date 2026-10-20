Ivica Tucak "otima" igrače: Zbog krize u reprezentaciji Srbije povlači sve veze

Zbog krize u srpskoj reprezentaciji, Ivica Tucak nastoji da formira jak tim za Olimpijske igre, uključujući i potencijalnog novog igrača iz Australije. Takvu lijevu ruku nema u svom timu.

Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Ivica Tucak je selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske još od 2012. godine i nedostaje mu "samo" olimpijsko zlato da bi mogao da kaže - osvojio sam sve. U tome ga je sprečavala vaterpolo reprezentacija Srbije, suvereni vladar ovog sporta, koja je osvojila tri posljednje zlatne medalje na Olimpijskim igrama, u dva finala pobjeđujući upravo njegovu Hrvatsku.

Uprkos tim porazima i neuspjesima, Ivica Tucak je ostao na klupi Hrvatske i "namirisao" je da bi Hrvatska mogla do zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine, prije svega koristeći krizu u vaterpolo reprezentaciji Srbije. Kao što je poznato, čak 12 srpskih igrača je trenutno van tima, pobunili su se zbog izjava novog predsjednika VSS-a Slobodana Sora i smjene Uroša Stevanovića, a trenutno se ne nazire kraj ove krize.

Zato je Hrvatska odlučila da učini sve što je u njenoj moći da napravi najbolji mogući tim za naredne Olimpijske igre, pa tako ne preza ni "otimanja" igrača reprezentaciji Australije.

Koga to Hrvatska uzima Australiji?

U pitanju je australijski vaterpolista Luk Pavilard (30) koji je već neko vrijeme u kontaktu sa Vaterpolo savezom Hrvatske, ali nije još sve završeno zbog administrativne "zavrzlame". Vaterpolo savez Australije, koji je žestoko razočaran u Pavilarda, pokušava da ospori njegov prelazak u rivalsku reprezentaciju.

Njegova majka je Hrvatica porijeklom iz Osijeka i prije nekoliko mjeseci pokrenuo je postupak za promjenu sportskog državljanstva, koji će mu omogućiti da igra za "barakude".

Ipak, prema pravilima organizacije Svjetskog vaterpola, igrač pri promjeni državljanstva mora da provede najmanje 12 mjeseci u zemlji za koju želi da nastupa. Zbog toga je Pavilard u junu stigao u zagrebačku Mladost i trebalo bi da bude na raspolaganju Hrvatskoj od sljedećeg jula, dakle godinu dana pred Olimpijske igre.

Australija koči Hrvatsku

Luk Pavilard navodno već dugo želi da ostvari želju svoje majke i zaigra za Hrvatsku, ali nije očekivao da će mu Australija napraviti problem.

"Radimo sve da ubrzamo tu proceduru. Bio je nesmotren i u januaru ove godine igrao je prijateljsku utakmicu za Australiju protiv SAD, ali to ne ulazi u zvanične utakmice i ne bi trebalo da utiče na proceduru promjene sportskog državljanstva. Međutim, Vaterpolo savez Australije pokušava da nam napravi probleme i osporava sve, ne znam zbog čega i čemu to", rekao je Ivica Tucak.

"Mi imamo sve papire i dokumente koji mu idu u prilog, majka mu je Hrvatica, što je bitna stavka, i pokušavamo da ubrzamo proceduru", naglasio je selektor Hrvatske i dodao da će ljevoruki vaterpolista biti od ogromnog značaja za njih.

"Optimističan sam da bi on već u januaru mogao da igra za našu reprezentaciju, a ako ne tada, onda na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o fenomenalnom igraču i momku, pomoći će nam svojim znanjem, iskustvom i energijom. Mislim da će nam donijeti dimenziju više, jer ljevorukih igrača takvog kvaliteta nema puno u svijetu", poručio je Tucak.

Nije prvi stranac u Hrvatskoj

"Naturalizacija" nije nova stvar u vaterpolu i često se dešava da igrači mijenjaju sredine, posebno oni koji igraju u sredinama gdje vaterpolo nije na visokom nivou. Ako se postupak riješi u korist Hrvatske, Pavilard će biti čak četvrti stranac koji je stavio kapicu s grbom naših komšija.

Prije njega to su činili još i Ćavi Garsija (Španac), kao i Konstantin Harkov i Andrej Bjelofastov (Rusija), koji pak nikakve veze nisu imali sa Hrvatskom.

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