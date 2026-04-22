Tucak otkrio kada napušta Hrvatsku: Citirao Duška Vujoševića u emotivnoj najavi kraja

Proslavljeni trener vaterpolo reprezentacije Hrvatske donio je odluku da nacionalni tim napusti poslije Olimpijskih igara 2028

Hrvatska vaterpolo reprezentacija će posle Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. završiti jednu eru - Ivica Tucak najavio je odlazak iz nacionalnog tima. Kao i u mnogim reprezentacijama, remonti se obavljaju poslije najprestižnijeg takmičenja, a tako će biti i u komšijskom timu. Međutim, reprezentacija Hrvatske moraće promjenama da pristupi i ranije, zbog neuspjeha na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Sljedeći glavni cilj Hrvatske su Olimpijske igre u Los Anđelesu. Nema sumnje da bi Tucak u najboljem svjetlu želio da se oprosti od reprezentacije u kojoj je od 2012. osvojio dva zlata (2017, 2024), srebro (2015) i dvije bronzane medalje (2013. i 2019) na svjetskim prvenstvima. Bilo je uspjeha i na drugim takmičenjima - 2016. srebro u Riju na Igrama, zlato 2022. i srebro 2024. na Evropskom prvenstvu.

Poslije toliko godina na trenerskoj klupi, ambicija koja i dalje ima, Tucak je odlučio da progovori o budućnosti u nacionalnom timu. "I dalje sam gladan kao i prvog dana, želim to do zadnjeg dana mog mandata, a on će sigurno biti na kraju Los Anđelesa, to više nema nikakve dileme, više snage nemam niti mogu više. I zdravlje mi je malo uzdrmano. Više te umaraju neke druge stvari koje su okolo. Najteže mi pada kad se ne napravi dobar rezultat", priznao je za Sport Klub.

"Da citiram Duška Vujoševića"

Reprezentacija Hrvatske moraće da pristupi promjenama u bazenu što prije. Rezultat u Beogradu nije bio oduševljavajući. Tim Ivice Tucka je završio kao šesti, pošto je pretrpio bolan poraz od Španije u borbi za peto mjesto (17:9).

"Uvijek kažem da su to najteže odluke, ali isto tako, bez obzira na rezultat u Beogradu, koji nije bio onakav kakav smo željeli, s druge strane onda se nekako provuče ta teza neuspjeh. Sada treba sjesti i realno sagledati situaciju, jesmo li mi reprezentacija koja je predodređena da bude prvak i koji su to argumenti da mi uvijek moramo biti prvi, drugi ili treći. Naravno da nikome nije drago da se gubi i da se ne osvoji medalja, pogotovo nama", rekao je Tucak koji je najavio remont tima kako bi reprezentacija ostvarila što bolji učinak 2028.

"Da citiram pokojnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića koji je rekao da onaj koji puno ulaže, taj ne voli da izgubi. I nije lako izgubiti, ni kad turnir ne prođe onako kako ti želiš. Mi bismo u svakom slučaju napravili taj zaokret zbog godina nekih igrača, zbog toga što mislim da je došlo do zasićenja nakon svih fantastičnih rezultata koje smo napravili u posljednje dvije, tri godine. To je sve ljudski. Pogriješio sam jer sam pustio neke stvari da idu svojim tokom, da se nešto podrazumijeva, u sportu se ništa ne podrazumijeva", rekao je Ivica Tucak.