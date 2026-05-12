logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Fićo, imaš li nekog našeg da igraš za Hrvatsku": Tucak imao opak plan i pozvao Filipovića

"Fićo, imaš li nekog našeg da igraš za Hrvatsku": Tucak imao opak plan i pozvao Filipovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Filip Filipović imao je navodnu ponudu Ivice Tucka da zaigra za reprezentaciju Hrvatske kada se penzionisao "kapicu" Srbije. Nije je prihvatio, a sada ga je Tucak na to podsjetio.

Filip Filipović imao ponudu da igra za Hrvatsku Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski vaterpolista Filip Filipović završio je nedavno veliku i uspješnu karijeru. Filipović se povukao u 40. godini i to osvajanjem još jednog trofeja, ovoga puta "pod kapicom" Los Anđelesa za koji je igrao od prošle godine i kome je golom sa peterca donio pehar.

Ono što je zanimljivo je da legendarni kapiten Srbije još od 2021. godine i osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju nije nastupao za državni tim, što je pokušao da "iskoristi" selektor Hrvatske Ivica Tucak.

U šaljivoj video-poruci koju je poslao Filipoviću tokom gostovanja na televiziji "Insajder", Tucak je ispričao da je poslije te odluke htio da "otme" srpskog kapitena. Preciznije, tražio je od njega da "prečešlja" porodično stablo i da vidi da li bi ikako mogao da igra za Hrvatsku.

"Šta reći o mom dragom Fići. Prije svega, jedna veličanstvena karijera velikog sportiste, momka, mnogo sam ga volio iako mi je bio suparnik. Iako je čovjek koji mi je na neki način odnio neke sportske radosti u životu. Jedan vrhunski momak, sportista, imao sam privilegiju da dijelim teren, u smislu trenera protiv igrača, koji je ostavio veliki trag u svjetskom vaterpolu", rekao je Tucak pa se osvrnuo na "nepristojnu ponudu" na koju se Filipović nasmijao.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Imao sam želju da kada je prekinuo da igra za Srbiju, molio sam ga ako ima ikoga u hrvatskom pokolenju da uzme hrvatski pasoš i da igra za Hrvatsku. Nije to prihvatio, to mu zamjeram strašno. Volim ga puno i iza njega je strašna karijera. Mora biti ponosan na nju. Kao suparnik i čovjek koji je igrao protiv njega sam ponosan šta je dao srpskom i svjetskom vaterpolu. Zauvijek će ostati veliki dečko koga ću rado viđati u životu, kao što smo se lani vidjeli u Dubrovniku sa Suknom."

Za slavnog vaterpolistu ima savjet, da ne odustaje od ovog sporta: "Fićo će za mene zauvijek biti veliki čovjek i neka uživa u penziji, neka se posveti vaterpolu, sportu su potrebni ljudi kao on. Uvjeren sam da može još dati vaterpolu kao trener, direktor, šta god izabere. Ima moje veliko da", zaključio je Tucak.

Šta je sve osvojio Filipović?

Od reprezentacije Srbije oprostio se 2021. godine nakon osvajanja Olimpijskih igara u Tokiju, a teško je i izbrojati šta je sve osvojio u karijeri.

Između ostalog, ima četiri olimpijske medalje (dva zlata i dvije bronze), pet svjetskih (tri zlata, srebro i bronza), osam evropskih (šest zlata, srebro i bronza), čak 13 Svjetskih liga (od toga 12 zlatnih), pa tri Lige šampiona, brojne titule u Srbiji, Italiji, Grčkoj, ma gdje god da je igrao osvajao je trofeje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Filip Filipović Ivica Tucak Vaterpolo Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC