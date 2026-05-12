"Fićo, imaš li nekog našeg da igraš za Hrvatsku": Tucak imao opak plan i pozvao Filipovića

Filip Filipović imao je navodnu ponudu Ivice Tucka da zaigra za reprezentaciju Hrvatske kada se penzionisao "kapicu" Srbije. Nije je prihvatio, a sada ga je Tucak na to podsjetio.

Legendarni srpski vaterpolista Filip Filipović završio je nedavno veliku i uspješnu karijeru. Filipović se povukao u 40. godini i to osvajanjem još jednog trofeja, ovoga puta "pod kapicom" Los Anđelesa za koji je igrao od prošle godine i kome je golom sa peterca donio pehar.

Ono što je zanimljivo je da legendarni kapiten Srbije još od 2021. godine i osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju nije nastupao za državni tim, što je pokušao da "iskoristi" selektor Hrvatske Ivica Tucak.

U šaljivoj video-poruci koju je poslao Filipoviću tokom gostovanja na televiziji "Insajder", Tucak je ispričao da je poslije te odluke htio da "otme" srpskog kapitena. Preciznije, tražio je od njega da "prečešlja" porodično stablo i da vidi da li bi ikako mogao da igra za Hrvatsku.

"Šta reći o mom dragom Fići. Prije svega, jedna veličanstvena karijera velikog sportiste, momka, mnogo sam ga volio iako mi je bio suparnik. Iako je čovjek koji mi je na neki način odnio neke sportske radosti u životu. Jedan vrhunski momak, sportista, imao sam privilegiju da dijelim teren, u smislu trenera protiv igrača, koji je ostavio veliki trag u svjetskom vaterpolu", rekao je Tucak pa se osvrnuo na "nepristojnu ponudu" na koju se Filipović nasmijao.

"Imao sam želju da kada je prekinuo da igra za Srbiju, molio sam ga ako ima ikoga u hrvatskom pokolenju da uzme hrvatski pasoš i da igra za Hrvatsku. Nije to prihvatio, to mu zamjeram strašno. Volim ga puno i iza njega je strašna karijera. Mora biti ponosan na nju. Kao suparnik i čovjek koji je igrao protiv njega sam ponosan šta je dao srpskom i svjetskom vaterpolu. Zauvijek će ostati veliki dečko koga ću rado viđati u životu, kao što smo se lani vidjeli u Dubrovniku sa Suknom."

Za slavnog vaterpolistu ima savjet, da ne odustaje od ovog sporta: "Fićo će za mene zauvijek biti veliki čovjek i neka uživa u penziji, neka se posveti vaterpolu, sportu su potrebni ljudi kao on. Uvjeren sam da može još dati vaterpolu kao trener, direktor, šta god izabere. Ima moje veliko da", zaključio je Tucak.

Šta je sve osvojio Filipović?

Od reprezentacije Srbije oprostio se 2021. godine nakon osvajanja Olimpijskih igara u Tokiju, a teško je i izbrojati šta je sve osvojio u karijeri.

Između ostalog, ima četiri olimpijske medalje (dva zlata i dvije bronze), pet svjetskih (tri zlata, srebro i bronza), osam evropskih (šest zlata, srebro i bronza), čak 13 Svjetskih liga (od toga 12 zlatnih), pa tri Lige šampiona, brojne titule u Srbiji, Italiji, Grčkoj, ma gdje god da je igrao osvajao je trofeje.