Trofejni srpski vaterpolista i kapiten državnog tima Filip Filipović oglasio se o aktuelnoj situaciji u srpskom vaterpolu.

Izvor: YouTube/Insajder Video

Legendarni srpski vaterpolista Filip Filipović nedavno je odlučio da završi profesionalnu igračku karijeru, kako drugačije nego trofejom u Sjedinjenim Američkim Državama. Dok je Filipović postizao posljednji gol i podizao još jedan trofej, došlo je do bure u srpskom vaterpolu gdje se čak 11 zlatnih vaterpolista povuklo nezadovoljno novim predsjednikom Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Slobodanom Sorom.

Komentarišući aktuelnu situaciju u srpskom vaterpolu i odluku dijela reprezentativaca da se povuku iz nacionalnog tima zbog neslaganja sa novim rukovodstvom saveza, Filipović kaže da je najveći problem - i to ne samo u Srbiji - ljudski faktor.

Vidi opis Filip Filipović: "Problem srpskog vaterpola su ljudi, uvijek uz moje momke - i kad nisu u pravu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Problem srpskog vaterpola su ljudi. I ne samo srpskog vaterpola. Čovjek je osnovna prepreka da se neke stvari dese ili ne dese", rekao je Filip Filipović tokom gostovanja na televiziji "Insajder" dodajući da nije postojala jasna strategija prethodnog rukovodstva, dok nije još vidio strategiju novog rukovodstva.

Vidi opis Filip Filipović: "Problem srpskog vaterpola su ljudi, uvijek uz moje momke - i kad nisu u pravu" Filip Filipović sa suprugom Filip Filipović sa sinom Filip Filipović Učio je od majstora: Vujasinović, Šefik, Trbojević i Filipović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 1 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 2 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 3 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 4 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 5 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 6 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 7 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 8 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 9 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 10 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 11 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 12 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 13 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 14 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 15 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 16 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 17 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 18 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 19 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 20 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 21 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 22 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 23 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 24 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 25 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 26 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 27 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 28 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 29 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 30 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 31 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 32 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 33 / 35 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 34 / 35 Izvor: MN PRESS Br. slika: 35 35 / 35

"U srpskom vaterpolu nikako ne uspijevamo da se složimo. Ne postoji jasna strategija", naveo je Filipović i dodao da sistem ipak postoji, jer bez njega ne bi bilo ni rezultata koje Srbija ostvaruje.

"Kada pogledate Italijane ili Mađare - oni imaju jasnu strategiju. Kod nas ljudi ne mogu da se dogovore kada je potrebno", rekao je Filipović i dodao da su se oni dogovorili i napravili jasnu strategiju, bez obzira što je bilo sukoba mišljenja, dodajući da se nada istoj stvari i u Srbiji.

"Što se tiče mojih momaka, ja ću uvijek biti uz njih i kada su u pravu i kada nisu. Tako da, time sam se vodio i kada sam bio kapiten ili samo član nekog kluba. To je za mene porodica. Ja sam uz svoju porodicu i ljude i kada nisu u pravu i kad jesu", zaključio je Filipović.

Oko čega je zapelo u Savezu?

Izvor: MN PRESS

Dolaskom novog predsednika Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Slobodana Sore i prvom izjavom o "rezultatima u prethodnom periodu" došlo je do prvih problema. Uroš Stevanović je podnio ostavku na mjesto selektora, a zatim su se oglasili i zlatni vaterpolisti, njih 11.

Odlučili su da se povuku iz državnog tima i tako je Srbija ostala praktično bez cijele reprezentacije koja je donosila prethodne uspjehe, a čini se da pomirenja nema - pošto ni u VSS poslije toga nisu reagovali spuštanjem lopte.

Za sada je neizvjesno šta budućnost nosi za srpski vaterpolo.