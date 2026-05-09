Radnički prokockao veliku prednost i ostao bez finala Lige Evrope

Autor Nebojša Šatara
Bolan poraz za Radnički iz Kragujevca u revanšu polufinala Kupa Evrope.

Radnicki kragujevac ispao u polufinalu kupa evrope Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca neće igrati u finalu Kupa Evrope, pošto su na gostovanju francuskom Marseju ubjedljivo poraženi. Srpski predstavnik odnio je u Francusku tri gola prednosti, ali nije uspio da ih sačuva - bilo je 16:11 za domaći tim, koji će se boriti za trofej u drugom takmičenju po snazi.

Razlog za eliminaciju tima iz Kragujevca je ogroman pad u igru tokom treće i četvrte dionice, kada je francuski predstavnik uspio da stekne prednost koja ga je odvela u finale. Na poluvremenu je bilo sasvim prihvatljivih 7:6 za Marsej, a Radnički iz Kragujevca trebalo je samo da održi taj tempo. To se nije desilo, pa je Marsej u trećem i četvrtom periodu meča, odnosno posljednjih 16 minuta utakmice, stvorio razliku koja je srpskog predstavnika eliminisala iz daljeg takmičenja.

A imali su Kragujevčani i prednost (8:7), početkom treće dionice, prije nego što ih je rival nadigrao. Francuzi su zatim napravili seriju 9:3, a Radnički je imao dug post kada je bilo najvažnije. Iskusni Nikola Jakšić postigao je pogodak u samom finišu, ali je to bilo dovoljno samo da se ublaži poraz na gostovanju.

Sve u svemu, ovo je razočaravajući rezultat za Radnički iz Kragujevca, koji je prošle godine zaustavljen u finalu istog takmičenja. Šumadinci u nakon prvog meča pomislili da je vrijeme da se ponovi, pa možda i nadograditi  taj uspjeh, ali od toga neće biti ništa... Tim doskorašnjeg selektora Uroša Stevanovića podbacio je u revanšu polufinala.

