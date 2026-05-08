"Nisam se ja odrekao Srbije": Vaterpolisti potkačili Sora, sjećate se zašto je igrao za Brazil?

Vaterpolisti koji ne žele više da igraju za reprezentaciju Srbije u svom saopštenju potkačili su Slobodana Sora, novo predsjednika Vaterpolo saveza Srbije (VSS), i zbog toga što je igrao za Brazil. Sjećate li se zašto je to uradio?

Čak 11 vaterpolista Srbije odlučilo je da ne igra za reprezentaciju zbog istupa novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Slobodana Sora. Odmah po stupanju na dužnost, Soro je svojim javnim nastupom isprovocirao Uroša Stevanovića na ostavku, da bi zatim njegov primjer slijedili i vaterpolisti koji smatraju da ih je novi predsjednik Saveza omalovažavao.

U dijelu svog saopštenja, vaterpolisti su čak i "potkačili" Slobodana Sora i podsjetili ga na situaciju od prije 12 godina kada je odlučio da brani za reprezentaciju Brazila na Olimpijskim igrama u Riju 2014. godine.

"(...) Tokom čitave naše karijere vodili smo se principima poštovanja, dostojanstva i fer-pleja. To poštovanje smo pokazivali prema svima, pa i prema Slobodanu Soru, današnjem predsjedniku Saveza, i u periodu kada je nastupao za reprezentaciju Brazila i igrao protiv Srbije na najvećim takmičenjima. Svjedoci smo da je i tada ulagao maksimalne napore da zaustavi put reprezentacije Srbije ka najvećim uspjesima, ali isto tako i da u tome nije uspio - što potvrđuju rezultati koje smo zajedno ostvarili na radost cijele naše nacije", navodi se između ostalog u saopštenju zlatnih vaterpolista.

Zašto je Soro branio za Brazil?

Soro je jedan od najboljih vaterpolo golmana u 21. vijeku i bio je jedan od oslonaca srpske reprezentacije. Osvojio je 11 zlatnih medalja sa "delfinima", uključujući titule prvaka Evrope i svijeta, ali je u jednom trenutku postao prekobrojan. Bilo je to kod selektora Dejana Udovičića, tako da je odlučio da pod stare dane promijeni državni tim.

Ko neće da igra za Srbiju? Saopštenje su potpisali: Nikola Jakšić (Radnički Kragujevac), Radoslav Filipović (Radnički Kragujevac), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Strahinja Rašović (Radnički Kragujevac), Sava Ranđelović (Radnički Kragujevac), Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi), Radomir Drašović (Marsej), Nemanja Vico (Primorac Kotor), Nikola Dedović (Radnički Kragujevac), Petar Jakšić (Radnički Kragujevac) i Viktor Rašović (Radnički Kragujevac)

Uspostavio je kontakt s Brazilcima koji su bili domaćini Olimpijskih igara 2014. godine i bilo im je potrebno pojačanje na golu, a Soro je nekoliko mjeseci tada branio za Fluminense i uslijedio je logičan poziv.

"Nisam se ja odrekao Srbije. To nikad ne bih mogao da uradim. Ali nisam bio u planovima bivšeg selektora Udovičića, kao ni njegovog nasljednika. Nedavno sam razgovarao sa Savićem i kada mi je saopštio da ne računa na mene odlučio sam se za Brazil", ispričao je tada Slobodan Soro.

Interesantno je da je sa reprezentacijom Brazila osvojio bronzu na Panameričkim igrača 2019. godine u Peruu, dok je u nekoliko navrata igrao i protiv Srbije. Tako je poslije poraza od "delfina" Dejana Savića 2016. godine u kineskom Huejdžou priznao da mu je žao što je izabrao Brazil: "Sada sam ponovo vidio kakva je Srbija ekipa. Znam da je moje vrijeme prošlo, ali mi je prvi put žao što nisam sa njima", rekao je tada golman iz Novog Sada.

U međuvremenu, Soro je bio u Novom Beogradu i sada je došao na čelo Vaterpolo saveza Srbije (VSS) koji će morati da vidi šta poslije jednog od najvećih potresa u najuspješnijem srpskom sportu.