Ko se od vaterpolista Srbije nije povukao? Četvorica nisu potpisala saopštenje protiv Sora

Najveći dio zlatne generacije vaterpolo reprezentacije Srbije povukao se zbog riječi novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Slobodana Sora. Četvorica igrača iz Novog Beograda su pak ostala uz državni tim.

Vaterpolo reprezentacija Srbije od juče je zvanično ostala bez 11 "zlatnih" igrača koji su odlučili da se povuku iz državnog tima. U saopštenju koje je objavio kapiten Nikola Jakšić, izražava se nezadovoljstvo radom novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Slobodana Sora i to je osnovni razlog zbog kog su se (za sada) oprostili od "kapice" sa trobojkom.

Saopštenje je potpisala većina "zlatnih" vaterpolista koji su donijeli prethodne dvije najsjanije medalje - sa Olimpijskih igara u Parizu i sa Evropskog prvenstva u Beogradu - poručujući da ne žele da trpe omalovažavanje predsjednika Saveza.

U pitanju su sljedeći igrači: Nikola Jakšić (Radnički Kragujevac), Radoslav Filipović (Radnički Kragujevac), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Strahinja Rašović (Radnički Kragujevac), Sava Ranđelović (Radnički Kragujevac), Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi), Radomir Drašović (Marsej), Nemanja Vico (Primorac Kotor), Nikola Dedović (Radnički Kragujevac), Petar Jakšić (Radnički Kragujevac) i Viktor Rašović (Radnički Kragujevac).

Sve su to nosioci državnog tima u prethodnim godinama koji su ovim potezom takođe stali i uz selektora Uroša Stevanovića, koji je podneo ostavku posle Sorovih riječi da ubuduće selektor neće moći da trenira i neki od klubova, dok je mali broj vaterpolista koji se nisu oglasili.

Ko se nije povukao?

U pitanju je manji broj vaterpolista - četvorica od onih koji su nastupali na Evropskom prvenstvu u Beogradu. U pitanju su inače Milan Glušac, Miloš Ćuk, Vasilije Martinović i Nikola Lukić, a sva četvorica su inače vaterpolisti Novog Beograda, kluba iz čijeg sistema je došao upravo i Slobodan Soro.

Za sada se niko van saopštenja koje su potpisali Nikola Jakšić i još desetorica njegovih saigrača nije oglašavao, ali jasno je da je ovo jedan od najvećih "zemljotresa" u srpskom vaterpolu i da se uskoro očekuju konkretni potezi Saveza.