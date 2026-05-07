Prvi čovjek srpskog vaterpola je dva puta igrao protiv "delfina": Evo zašto je branio gol Brazila

Novi predsjednik Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro dva puta je tokom igračke karijere branio gol Brazila protiv srpske selekcije.

Prvi put je Soro branio protiv "delfina" u kineskom Huejdžou 21. juna 2016. godine, u okviru prvog kola Grupe B Svjetske lige, kada je Srbija slavila rezultatom 14:10 (4:3, 4:3, 4:2, 2:2).

"Sada sam ponovo vidio kakva je Srbija ekipa. Znam da je moje vrijeme prošlo, ali mi je prvi put žao što nisam sa njima", rekao je tada bivši golman Srbije.

Potom je nastupio je 11. avgusta 2016. na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru i zabilježio veliku pobjedu.

Kao golman "karioka" Soro je bio apsolutni junak senzacionalne pobjede nad srpskim vaterpolistima 6:5 (0:2, 3:1, 2:0, 1:2) - upisao je čak 15 odbrana, ali su "delfini" na kraju Igara osvojili zlatnu medalju. Tada su srpski vaterpolisti u finalu savladali Hrvatsku 11:7 i po prvi put postali olimpijski šampioni.

Kako i zašto je Soro završio na golu Brazila

Proslavljeni golman srpskog tima nije stigao među "karioke" zbog toga što nije želio da brani za Srbiju. Bio je jedan od oslonaca "delfina" do tada, osvojio je 11 zlatnih medalja za Srbiju, bio prvak Evrope i svijeta.

Međutim, u jednom trenutku je postao tehnološki višak. Prvo ga nije želio tadašnji selektor Dejan Udovičić, a potom ni njegovi nasljednici.

"Nisam se ja odrekao Srbije. To nikad ne bih mogao da uradim. Ali nisam bio u planovima bivšeg selektora Udovičića, kao ni njegovog nasljednika. Nedavno sam razgovarao sa Dejanom Savićem i kada mi je saopštio da ne računa na mene, odlučio sam se za Brazil", rekao je Soro 2014. godine za medije u Srbiji.

U međuvremenu već je bio u kontaktu sa Brazilcima, igrao je nekoliko mjeseci tokom 2013. za Fluminense dok je bila pauza u Srbiji, a "karioke" su tražile način da unaprijede pred OI u Riju.

"Partizan mi je dugovao novac. Imao sam ponude dva italijanska kluba, koje su za mene bile neprihvatljive. Nisam želio da završim karijeru, jer se fizički odlično osjećam, smatram da mogu još da branim na vrhunskom nivou. Želio sam da ostanem u Partizanu, ali me je život odveo u Brazil", rekao je tada Soro.

Soro je nedavno postao predsjednik VSS i odmah je zbog njegove izjave nastao haos u srpskom vaterpolu - ostavku je podnio selektor Uroš Stevanović, a 11 zlatnih vaterpolista je u pismu najavilo bojkot igranja za reprezentaciju Srbije.

