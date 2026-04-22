Slobodan Soro jedini kandidat za predsjednika Vaterpolo saveza Srbije

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Legendarni golman srpske reprezentacije i predsjednik VK Novi Beograd pred izborom na mjesto predsjednika Vaterpolo saveza Srbije.

Izvor: MN Press/arhiva

Legenda srpskog vaterpola i predsjednik VK Novi Beograd Slobodan Soro (47) jedini je kandidat na izborima za predsjednika Vaterpolo saveza Srbije (VSS). Oni će biti održani 29. aprila u 13 časova u Hotelu "M" u Beogradu, za kada je zakazana izborna sjednica Skupštine VSS.

Slobodan Soro je legendarni i trofejni golman Vojvodine, Partizana, Sabadelja i drugih timova, kao i reprezentacija Srbije i Brazila. Između ostalog, dvostruki je šampion Evrope sa Srbijom, prvak svijeta iz Rima 2009, osvajač olimpijskih bronzi iz Pekinga 2008. i Londona 2012.

Nasljednik Viktora Jelenića

Mjesto predsjednika Saveza napušta Viktor Jelenić (55), kome ističe drugi četvorogodišnji mandat. U tom periodu Srbija je u Pekingu 2021. odbranila olimpijsko zlato iz Rio De Žaneira, a tri godine kasnije, u Parizu 2024, reprezentacija je osvojila i treće uzastopno zlato OI.

Takođe, bivši vaterpolista i reprezentivac Marko Avramović (39) jedini je kandidat za mjesto predsjednika Skupštine VSS. On je nekadašnji igrač Partizana i Zvezde, kao i uspješni član nacionalnog tima, a trenutno je generalni sekretar Udruženja vaterpolo trenera Srbije.

Možda će vas zanimati

