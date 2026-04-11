Reprezentacija Srbije ponovo je pobijedila Holandiju u kvalifikacijama za Svjetski kup
Reprezentacija Srbije je na istom takmičenju ostvarila dvije pobjede - obje protiv Holandije. Ovog puta "delfini" su slavili 16:12, ali su između dvomeča sa Holandijom zabilježili poraze od Grčke, Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država i tako sebi zakomplikovali put u Sidnej, na završnicu Svjetskog kupa.
Srbija trenutno u Aleksandropoliju igra kvalifikacije za učešće na Svjetskom kupu. Poslije prve grupne faze gdje je ostvarila jednu pobjedu, u drugoj grupnoj fazi uspjela je da dođe do druge. U oba meča pala je Holandija, baš kao i u prethodnom susretu tim je vodio Vasilije Martinović sa četiri gola, kao i kapiten Nikola Jakšić sa isto toliko.
Srbija ponovo potopila Holandiju: Komplikovan put "delfina", ništa ne zavisi samo od njih
Ponovo je Holandija mučila srpski tim, sve do početka treće četvrtine. Tad je Luka Gladović bio dva puta precizan za prednost od 9:6, a onda je uslijedila još jedna serija, Nikola Jakšić je postigao tri gola, a Vasilije Martinović jedan za već ogromnu razliku i vođstvo "delfina" 13:7. Nije srpski tim posustao u nastavku, Marko Dimitrijević i Nikola Jakšić su uvećali vođstvo, pa i dalji pokušaji rivala nisu mogli da promijene tok meča i ubjedljivu pobjedu Srbije.
Šta dalje čeka "delfine"?
Pobjeda nad Holandijom je važna, ali ne i dovoljna. Ako olimpijski i evropski šampioni žele u Sidnej od 22. do 26. jula, moraće da se pomuče. Pa čak i tad neće sve zavisiti od tima Uroša Stevanovića.
Srbija će morati da pobijedi Hrvatsku u meču koji je na programu u nedjelju od osam ujutru, a onda će sačekati rasplet u susretu Holandija - SAD. Biće potrebno da Holandija pobijedi tim Dejana Udovičića, što neće biti lako, ako uzmemo u obzir formu koji SAD ima na ovom i prethodnim takmičenjima.
U slučaju da SAD pobijedi Holandiju, biće potrebno da to uradi sa više od pet golova razlike.