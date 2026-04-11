Srbija ponovo potopila Holandiju: Komplikovan put "delfina", ništa ne zavisi samo od njih

Bojan Jakovljević
Reprezentacija Srbije ponovo je pobijedila Holandiju u kvalifikacijama za Svjetski kup

Reprezentacija Srbije je na istom takmičenju ostvarila dvije pobjede - obje protiv Holandije. Ovog puta "delfini" su slavili 16:12, ali su između dvomeča sa Holandijom zabilježili poraze od Grčke, Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država i tako sebi zakomplikovali put u Sidnej, na završnicu Svjetskog kupa.

Srbija trenutno u Aleksandropoliju igra kvalifikacije za učešće na Svjetskom kupu. Poslije prve grupne faze gdje je ostvarila jednu pobjedu, u drugoj grupnoj fazi uspjela je da dođe do druge. U oba meča pala je Holandija, baš kao i u prethodnom susretu tim je vodio Vasilije Martinović sa četiri gola, kao i kapiten Nikola Jakšić sa isto toliko.

Ponovo je Holandija mučila srpski tim, sve do početka treće četvrtine. Tad je Luka Gladović bio dva puta precizan za prednost od 9:6, a onda je uslijedila još jedna serija, Nikola Jakšić je postigao tri gola, a Vasilije Martinović jedan za već ogromnu razliku i vođstvo "delfina" 13:7. Nije srpski tim posustao u nastavku, Marko Dimitrijević i Nikola Jakšić su uvećali vođstvo, pa i dalji pokušaji rivala nisu mogli da promijene tok meča i ubjedljivu pobjedu Srbije.

Šta dalje čeka "delfine"?

Pobjeda nad Holandijom je važna, ali ne i dovoljna. Ako olimpijski i evropski šampioni žele u Sidnej od 22. do 26. jula, moraće da se pomuče. Pa čak i tad neće sve zavisiti od tima Uroša Stevanovića.

Srbija će morati da pobijedi Hrvatsku u meču koji je na programu u nedjelju od osam ujutru, a onda će sačekati rasplet u susretu Holandija - SAD. Biće potrebno da Holandija pobijedi tim Dejana Udovičića, što neće biti lako, ako uzmemo u obzir formu koji SAD ima na ovom i prethodnim takmičenjima.

U slučaju da SAD pobijedi Holandiju, biće potrebno da to uradi sa više od pet golova razlike.

