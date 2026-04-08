Skandal na utakmici Srbije: Selektoru Stevanoviću 20 minuta pred meč zabranili da vodi tim

Nevjerovatan propust organizatora kvalifikacija za Svjetski kup. Selektor Srbije Uroš Stevanović obaviješten da je suspendovan samo 20 minuta prije utakmice.

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Uoči utakmice vaterpolo reprezentacije Srbije protiv Mađarske i tijesnog poraza, dobijena je informacija da je zbog crvenog kartona u utakmici sa Grčkom selektor Srbije Uroš Stevanović kažnjen sa tri utakmice zabrane vođenja tima, a Petar Jakšić sa dvije utakmice igranja.

Nevjerovatno zvuči da su organizatori odlučili samo 20 minuta prije početka meča da Stevanović, selektor olimpijskih i evropskih prvaka, ipak ne može na svoje radno mjesto.

Petar Jakšić je kažnjen “brutalitijem” poslije pregleda snimka. Poslije toga je protestvovao Stevanović jer su sudije “žmurile” na identičnu situaciju pred golom Grka. Njegov čelendž nije prošao. Sve se to dogodilo u posljednjih 100 sekundi utakmice, pri vođstvu Srbije od 15:14. Grci su iz peterca izjednačili a zatim sa igračem više postigli pobjedonosni gol.

Reprezentacija Srbije izgubila je u Grupi A u dvije utakmice, od Grčke 15:16 i od Mađarske 10:12, pa je sa trijumfom 15:11 protiv Holandije prinuđena da traži plasman kroz Grupu D, iz koje će dvije lošije plasirane selekcije iz Grupe B. U ovom trenutku, to su dva tima iz grupe timova u kojoj su Španija, Hrvatska i Sjedinjene Američke Države.

