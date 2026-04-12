Srbija ispala sa Svjetskog kupa

Vaterpolo reprezentacija Srbije završila je učešće na Svetskom kupu porazom od Hrvatske, kojoj je ta utakmica mnogo više značila.

NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je jutros od Hrvatske 11:6 što znači da su "delfini" ispali sa Svjetskog kupa. Jedino je pobjeda od pet ili više golova razlike sigurno garantovala odlazak na završni turnir u Australiji tokom leta, međutim srpska ekipa nije bila ni blizu tog uspeha.

S obzirom da se ne radi o jednom od najvažnijih vaterpolo takmičenja, Srbija neće mnogo žaliti, dok je Hrvatskoj mnogo više značio ovaj rezultat. Ovom pobhedom Hrvatska je obezbijedila odlazak na završni turnir, pored domaćina Australije, ali i ranije Mađarske, Grčke, Španije i Italije. Preostala dva mjesta zauzeće reprezentacije iz Divizije 2, gde se bori i Crna Gora, dok će Srbija imati vremena za odmor.

"Delfini" su u glavnoj grupnoj fazi poraženi od Mađarske i Grčke, osim prvog slavlja protiv Holandije, te su tako propustili šansu da se odmah nađu na završnom takmičenju Svetskog kupa.

Iskusniji Nikola Jakšić i Vasilije Martinović su jedini postigli po dva gola u našem timu, dok su sa druge strane Konstantin Harkov sa četiri i Loren Fatović sa tri gola bili najbolji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!