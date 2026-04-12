logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija ispala sa Svjetskog kupa

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vaterpolo reprezentacija Srbije završila je učešće na Svetskom kupu porazom od Hrvatske, kojoj je ta utakmica mnogo više značila.

Srbija izgubila od Hrvatske i ispala iz Svjetskog kupa Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je jutros od Hrvatske 11:6 što znači da su "delfini" ispali sa Svjetskog kupa. Jedino je pobjeda od pet ili više golova razlike sigurno garantovala odlazak na završni turnir u Australiji tokom leta, međutim srpska ekipa nije bila ni blizu tog uspeha.

S obzirom da se ne radi o jednom od najvažnijih vaterpolo takmičenja, Srbija neće mnogo žaliti, dok je Hrvatskoj mnogo više značio ovaj rezultat. Ovom pobhedom Hrvatska je obezbijedila odlazak na završni turnir, pored domaćina Australije, ali i ranije Mađarske, Grčke, Španije i Italije. Preostala dva mjesta zauzeće reprezentacije iz Divizije 2, gde se bori i Crna Gora, dok će Srbija imati vremena za odmor.

"Delfini" su u glavnoj grupnoj fazi poraženi od Mađarske i Grčke, osim prvog slavlja protiv Holandije, te su tako propustili šansu da se odmah nađu na završnom takmičenju Svetskog kupa.

Iskusniji Nikola Jakšić i Vasilije Martinović su jedini postigli po dva gola u našem timu, dok su sa druge strane Konstantin Harkov sa četiri i Loren Fatović sa tri gola bili najbolji. 

Tagovi

Srbija Hrvatska Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC