"Zar vi niste bivši reprezentativci?": Vaterpolo savez saopštenjem odgovorio igračima na bojkot

VSS izdao saopštenje i odgovorio na bojkot 11 članova reprezentacije. Podsjetio je na to da nisu igrali na prošlom turniru i naglasio da su sedmorica među njima igrači Radničkog.

Vaterpolo savez Srbije (VSS) oglasio se povodom odluke 11 reprezentativaca da više ne igraju za nacionalni tim poslije ostavke Uroša Stevanovića i javnih kritika novog predsjednika saveza Slobodana Sora na račun reprezentacije.

VSS je naveo da su u pitanju četiri aktuelna i sedam bivših reprezentativaca, obrazloživši to "bivših" odlukom selektora Stevanovića da ih ne pozove za kvalifikacije za Svjetski kup ranije ove godine, u kojima je Srbija doživjela neuspjeh.

Takođe, VSS je naveo da ne želi da se "politizuje sasvim prirodan proces" izbora novog rukovofstva u VSS. Uz to, ponovio je pisma reprezentativaca, naglasivši da je u pitanju sedam igrača Radničkog, u kojem je Stevanović trener, kao i po jedan igrač Jadrana, Primorca i Ferencvaroša.

Prenosimo cijelo saopštenje VSS:

"Vaterpolo savez Srbije dužan je da bude precizan. Ne želimo da lišavamo javnost bilo koje informacije i zbog toga ćemo pismo 11 igrača koje je tokom jučerašnjeg dana stiglo na adresu Saveza objaviti u cijelosti, ali radi istine, dužni smo da napomenemo da nije u pitanju jedanaest aktuelnih reprezentativaca, već četiri aktuelna i sedam bivših.

Zbog čega ovo napominjemo? Na posljednjem takmičenju (kvalifikacije za Svjetski kup), koje je vaterpolo reprezentacija Srbije igrala pod vođstvom Uroša Stevanovića, takođe sada već bivšeg selektora, ali tada aktuelnog, igrači Strahinja Rašović (34), Sava Ranđelović (32), Radoslav Filipović (28), Radomir Drašović (28), Nemanja Vico (31), Nikola Dedović (34), Viktor Rašović (32), nisu bili pozvani u reprezentaciju. Da li nisu bili pozvani zbog svojih godina, loše forme, smjene generacija ili nekog drugog razloga, mi u to ne želimo da ulazimo, ali želimo da konstatujemo da je to činjenično stanje i da se oni nisu našli na spisku tadašnjeg selektora Uroša Stevanovića.

Četiri igrača jesu bila pozvana, a od njih su trojica učestvovala na takmičenju, Nikola Jakšić (29), Petar Jakšić (24), Đorđe Lazić (30), a Dušan Mandić (31) nije mogao da nastupa zbog povrede. Stoga smo smatrali da je javnost dužna da bude obaviještena i da, ako se već insistira na tome da su igrači reprezentativci, što svakako oni svi jesu bili u različitim periodima svoje karijere, da se onda precizno kaže ko su aktuelni, a ko bivši reprezentativci, jer je upravo Uroš Stevanović taj koji je o tome odlučivao kada je pravio spisak igrača za posljednje takmičenje na kojem je vodio reprezentaciju Srbije.

Prije objavljivanja pisma 11 igrača u cijelosti, želimo još da naglasimo da mi kao organizacija ni na jedan način ne želimo da učestvujemo u onome u šta se pretvorio jedan sasvim prirodan proces u sportskoj organizaciji poput vaterpolo saveza, a to je izbor rukovodstva koji se redovno odvija svake četiri godine i koji je protekao bez ikakvih trzavica, a pretvorio se u čist politički obračun i zloupotrebu sporta u političke svrhe. Mi smo sportska, a ne politička organizacija i ko god od aktuelnih ili bivših vaterpolista, trenera ili članova Saveza, želi da se bavi politikom, ima na to potpuno pravo, ali ono na šta nema pravo jeste da koristi u te svrhe svoju sportsku, aktuelnu ili bivšu poziciju. Očigledna je želja i potpuno je jasno da neko pokušava da ostvaruje svoje političke ciljeve preko vaterpola i to potvrđuje način na koji je kao na dugme uključen jedan značajan dio političke javnosti. Vaterpolo savez u tome ne želi da učestvuje i osuđuje svaku zloupotrebu sporta u političke svrhe.

Sada u cijelosti i bez izmena objavljujemo pismo sedam igrača Radničkog (Nikola Jakšić (29), Petar Jakšić (24), Nikola Dedović (34), Strahinja Rašović (34), Sava Ranđelović (32), Radoslav Filipović (28), Viktor Rašović (32)), jednog igrača Marseja (Radomir Drašović (28)), jednog igrača Jadrana (Đorđe Lazić (30)), jednog igrača Primorca (Nemanja Vico (31)) i jednog igrača Ferencvaroša (Dušan Mandić (31)):

"Poštovani,

Kao dugogodišnji reprezentativci, aktuelni evropski I trostruki olimpijski šampioni smatramo da je neophodno da se oglasimo povodom najnovijih dešavanja u našem Savezu.

Novi predsjednik Saveza, Slobodan Soro je u više navrata kroz svoje izjave pokušao da diskredituje I omalovaži sve naše uspjehe posljednjih nekoliko godina.

Naše zlatne medalje ni najmanje nisu bile odraz trenutne inspiracije, kao što to navodi Slobodan Soro, već godine velikih odricanja, treniranja, zajedništva I borbe.

Takođe, podsjetili bismo javnost da je nekolicina igrača iz aktuelnog sastava reprezentacije već bila izložena nesportskim potezima od strane Slobodana Sora I njegovog tima ljudi u VK Novi Beograd, od zabrane treniranja, izbacivanja iz kluba, nedozvoljavanja igranja za reprezentaciju itd… Smatramo da su I tada svi ti postupci učinjeni kako bi se naštetilo našoj reprezentaciji, našem zajedništvu I kako bi se spriječio dalji napredak srpskog reprezentativnog vaterpola.

Naš tim kao najtrofenija reprezentacija Srbije zaslužuje predsjednika saveza dostojnog svega onoga za šta smo se borili sve ove godine, nekoga ko će braniti naše interese, zalagati se za nas, vrednovati sve osvojeno I podstaći dalje osvajanje trofeja.

Ponosni smo na sve što smo ostvarili sa kapicom Srbije – na svaku utakmicu, svaku pobjedu, ali I na svaki težak trenutak koji nas je učinio jačima kao tim. Kao aktuelni evropski I trostruki olimpijski šampioni, verujemo da smo svojim rezultatima jasno pokazali ko smo I šta predstavljamo.

Posljednjih deset godina vaterpola u Srbiji nesumnjivo predstavlja jedan od najtrofejnijih perioda u istoriji našeg sporta.

Tokom čitave naše karijere vodili smo se principima poštovanja, dostojanstva I fer-pleja. To poštovanje smo pokazivali prema svima, pa I prema Slobodanu Soro, današnjem predsjedniku Saveza, I u periodu kada je nastupao za reprezentaciju Brazila I igrao protiv Srbije na najvećim takmičenjima. Svjedoci smo da je I tada ulagao maksimalne napore da zaustavi put reprezentacije Srbije ka najvećim uspjesima, ali isto tako i da u tome nije uspio – što potvrđuju rezultati koje smo zajedno ostvarili na radost cijele naše nacije.

Nakon mnogo razmišljanja i međusobnih razgovora, donijeli smo jednoglasnu odluku da se povučemo iz igranja za vaterpolo reprezentaciju Srbije dokle god je na njenom čelu Slobodan Soro I njegov tim ljudi.

Ova odluka je bila veoma teška, jer je igranje za reprezentaciju za nas uvijek predstavljalo najveću čast i privilegiju I san svakog mladog sportiste.

Ipak, smatramo da je neophodno da mi lično podignemo glas protiv svih onih koji žele da diskredituju I unište teško stečene uspjehe vaterpolo reprezentacije zarad svojih ličnih interesa.

Takve osobe ne smiju biti na čelu najtrofenije reprezentacije u Srbiji.

Apelujemo na javnu podršku bivših I sadašnjih sportista, ljudi Iz svijeta vaterpola, I svih onih kojima je stalo da vaterpolo savez ne ode u ruke onih koji iz svog ličnog nezadovoljstva I hira žele da obezvrijede prošlost, a unište budućnost našeg najtrofenijeg sporta.

Igrači reprezentacije Srbije: Kapiten Nikola Jakšić, Radoslav Filipović, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić, Viktor Rašović".