logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zoran Bajić: "Radnički je tim za drugu planetu"

Zoran Bajić: "Radnički je tim za drugu planetu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zoran Bajić najavio je derbi meč protiv Radničkog, ističući kvalitet protivnika i borbenost svog tima.

Novi Beograd dočekuje Radnički u Premijer ligi Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Novog Beograda u derbi meču sedmog kola Premijer lige u utorak od 18.30 na bazenu SC “11. april” dočekuju ekipu Radničkog i biće to duel jedine dvije neporažene ekipe u dosadašnjem toku regionalnog takmičenja, pa se s pravom očekuje uzbudljiva utakmica i pravi vaterpolo spektakl.

“Ekipa Radničkog je zaista fantastična, pravljena i selektirana za osvajanje trofeja u svim takmičenjima”, rekao je u najavi meča trener Novog Beograda Zoran Bajić.

Sačinjavaju je izuzetno kvalitetni igrači, dvostruki i trostruki olimpijski šampioni, velemajstori i legende ovog sporta, dodao je on.

"Tu su između ostalog i još dva izvanredna igrača - Marcelić i Vrlić, zatim Vlahopulos… Sve u svemu gledano na papiru to je tim za drugu planetu”, istakao je Bajić.

"Možemo da učinimo samo jedno"

Strateg Novobeograđana je istakao da njegov tim teško može da parira Kragujevčanima koji posjeduju vrhunski kvalitet i gdje je svaki igrač ponaosob sposoban da riješi utakmicu.

"Jedino što mi možemo da učinimo je da budemo fanatično borbeni, agresivni i čvrsti. Da nam ta odbrana koja u posljednje vrijeme vrlo dobro funkcioniše bude na visini zadatka, da se branimo što je moguće više i čvršće u igri 'šest na šest', da svedemo na minimum greške i da što je moguće duže budemo konkurentni. Zaista ćemo se potruditi da bude tako. Učinićemo sve da budemo dostojan protivnik, borbenog i čvrstog karaktera, onakvi kakvi i jesmo u ova dva mjeseca koliko smo zajedno”, konstatovao je Bajić.

U preostalim utakmicama sedmog kola Premijer lige koje su već odigrane postignuti su sljedeći rezultati: Zemun – Budva 10:23, Valis – Budućnost 10:15, Partizan – Niš 17:9, Vojvodina – Primorac 9:23, Šabac – Jadran HN 9:10.

(Tanjug/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo VK Radnički Kragujevac VK Novi Beograd

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC