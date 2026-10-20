Zoran Bajić najavio je derbi meč protiv Radničkog, ističući kvalitet protivnika i borbenost svog tima.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Novog Beograda u derbi meču sedmog kola Premijer lige u utorak od 18.30 na bazenu SC “11. april” dočekuju ekipu Radničkog i biće to duel jedine dvije neporažene ekipe u dosadašnjem toku regionalnog takmičenja, pa se s pravom očekuje uzbudljiva utakmica i pravi vaterpolo spektakl.

“Ekipa Radničkog je zaista fantastična, pravljena i selektirana za osvajanje trofeja u svim takmičenjima”, rekao je u najavi meča trener Novog Beograda Zoran Bajić.

Sačinjavaju je izuzetno kvalitetni igrači, dvostruki i trostruki olimpijski šampioni, velemajstori i legende ovog sporta, dodao je on.

"Tu su između ostalog i još dva izvanredna igrača - Marcelić i Vrlić, zatim Vlahopulos… Sve u svemu gledano na papiru to je tim za drugu planetu”, istakao je Bajić.

"Možemo da učinimo samo jedno"

Vidi opis Zoran Bajić: "Radnički je tim za drugu planetu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Strateg Novobeograđana je istakao da njegov tim teško može da parira Kragujevčanima koji posjeduju vrhunski kvalitet i gdje je svaki igrač ponaosob sposoban da riješi utakmicu.

"Jedino što mi možemo da učinimo je da budemo fanatično borbeni, agresivni i čvrsti. Da nam ta odbrana koja u posljednje vrijeme vrlo dobro funkcioniše bude na visini zadatka, da se branimo što je moguće više i čvršće u igri 'šest na šest', da svedemo na minimum greške i da što je moguće duže budemo konkurentni. Zaista ćemo se potruditi da bude tako. Učinićemo sve da budemo dostojan protivnik, borbenog i čvrstog karaktera, onakvi kakvi i jesmo u ova dva mjeseca koliko smo zajedno”, konstatovao je Bajić.

U preostalim utakmicama sedmog kola Premijer lige koje su već odigrane postignuti su sljedeći rezultati: Zemun – Budva 10:23, Valis – Budućnost 10:15, Partizan – Niš 17:9, Vojvodina – Primorac 9:23, Šabac – Jadran HN 9:10.

(Tanjug/MONDO)