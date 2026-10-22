Andrija Prlainović : "Vidjećemo za kraj karijere, rano je"

Andrija Prlainović komentariše svoj kraj karijere

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski vaterpolista Andrija Prlainović sa saigračima iz Radničkog ostvario je pobjedu protiv Novog Beograda u regionalnoj ligi, a onda bio upitan za kraj karijere.

"Vidjećemo, rano je pričati, tek je početak sezone", kazao je Prlainović kroz osmijeh za "Sportski žurnal".

Radnički je na startu sezone bez poraza i hvata zalet na početku veoma ambiciozne sezone, kako je vide svi u Kragujevcu. U regionalnoj ligi ekipa Uroša Stevanovića ima skor 7-0, a u Ligi šampiona je na startu pobijedila Oradeu, 14:9.

"Sad kreće ono pravo, zanimljivije i značajnije, da tako kažemo. Igramo u Ligi šampiona protiv Breše. Dolaze mečevi gdje nemamo prava na grešku, vidjećemo šta će biti", kazao je Prlainović.

Šta čeka Kragujevčane?

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Radnički će u četvrtak od 18.30 časova gostovati Partizanu u regionalnoj ligi srpskih i crnogorskih klubova, a dva dana kasnije dočekaće Zemun kod kuće (subota, 19). Poslije toga, Stevanovićev tim dočekaće Brešu narednog utorka od 20.30 časova, pa će gostovati Primorcu 31. oktobra, u regionalnoj ligi.