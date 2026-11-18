Srpski centar Uroš Plavšić odigrao je sjajan meč protiv Maksima Rome u Evrokupu.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Attila Ziga / imago sportfotodienst / Profimedia

Kluž je pobijedio Maksima Romu 87:79, a na tom meču je sjajno odigrao reprezentativac Srbije Uroš Plavšić kome je falio jedan skok da dođe do dabl-dabla. Nekadašnji centar Crvene zvezde i Mege imao je 10 poena i 9 skokova za 24 minuta na terenu.

Najbolji u redovima Kluža bio je Mekriri sa 32 poena i 6 skokova, Voker je dodao 12, a Džavonte Smart 11. Sa druge strane Tajson je imao 16, Holidej 14, Vitl 13, Mun 10, a prošlonedjeljni MVP Miro Bilan 9.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Izvor: MN PRESS

Riga Zelji je savladala Tortonu u gostima 96:92 uz 26 poena Perkinsa i 21 Varnasa, dok je na drugoj strani Vital imao 21. Cedevita Olimpija ne na svom terrenu savladala San Pabčo Burgos 76:62 uz po 15 poena Hijunda i Gejnija i 13 Kauena. Sa druge strane samo su Obasohan i Dumbuja sa po 10 poena bili dvocifreni. Balša Koprivica je imao 9, a Dušan Radosavljević je imao 5 poena.

Još jedan tim iz ABA lige Budućnost savladala je Slask iz Vroclava 94:88. Kod pobjednika Megi je ima 17 poena, Butiel 15, Smit 13, a Đorđević 12. U poljskom timu Robinson je dao 20 poena, 19 je dao Parsons i Nziol je dao 14.

(MONDO)

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