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Zaboravljeni ABA heroj MVP Evrokupa: Sa 37 godina okružen NBA igračima i bolji je od njih

Zaboravljeni ABA heroj MVP Evrokupa: Sa 37 godina okružen NBA igračima i bolji je od njih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Miro Bilan je MVP osmog kola Evrokupa poslije dabl-dabl partije u duelu Maksima Rome i Frankfurta.

Miro Bilan MVP osmog kola Evrokupa Izvor: Eibner-Pressefoto/Attila Ziga / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako ima 37 godina, Miro Bilan još nije za penziju, daleko od toga. Upravo je proglašen za MVP-ja osmog kola Evrokupa pošto je u duelu svoje Maksima Rome sa Frankfurtom imao 17 poena i 13 skokova uz pet asistencija. Dabl-dabl učinak bio je dovoljan za indeks korisnosti 34 i titulu MVP-ja.

Na meču na kome je blistao, Maksima Roma je upisala četvrtu pobjedu u sedam mečeva Evrokupa, a osim njega odlični u pobjedničkom timu bili su nekadašnji NBA igrači Ksavijer Mun sa 19 poena i Aron Holidej sa 16 poena. Mirza Alibegović je dodao 15, a Braun 14 poena uz 12 poena Veronezija. Kod Frankfurta Minc je imao 23, a Pape 18 poena.

Ne odustaje Miro Bilan

Ovaj 37-godišnji centar iz Šibenika počeo je u rodnom gradu, zatim igrao godinu dana za Zadar, pa šest godina za Cedevitu, koja je još bila u Zagrebu. Kada je tada otišao u inostranstvo malo ko je mislio da će potrajati još cijelu deceniju.

Igrao je godinu dana u Strazburu, pa godinu dana u ASVEL-u. Došao je u Dinamo Sasari 2019, što mu je bio prvi izlet u Italiju. Nakon kratke epizode u Prometeju, vratio se u Sasari, pa je zatim igrao za Peristeri i Brešu.

Veliki projekat u Rimu

Maksima Roma je projekat američkih bogatih investitora i klub je odmah zaigrao u Evrokupu. Ipak, i pored toga što su stigli nekadašnji NBA igrači, za sada je Miro Bilan prva zvijezda ekipe.

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Evrokup Miro Bilan

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