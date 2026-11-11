Srpski derbi u Evrokupu pripao Saši Đorđeviću: Nenad Čanak doživio težak poraz

Bahčešehir Saše Đorđevića nastavlja pobjednički niz u Evrokupu, savladavši Lijetkabelis Nenada Čanka rezultatom 99:61. Zadržao je tako vodeću poziciju u grupi.

Izvor: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia

Bahčešehir Saše Đorđevića nastavio je da niže pobjede u Evrokupu, pošto je ubjedljivo savladao Lijetkabelis Nenada Čanka 99:61 i nanio mu treći uzastopni poraz u takmičenju. Ekipa iz Istanbula tako je stigla do šestog trijumfa u grupi D, uz samo jedan neuspjeh, a jedini tim koji je dosad uspio da je zaustavi bila je Bosna.

U redovima pobjednika najefikasniji je bio Malaki Flin sa 15 poena, dok su po 13 ubacili Trevion Vilijams, koji je imao i devet skokova i Aleksa Avramović. Srpski reprezentativac upisao je i tri skoka, šest asistencija i četiri ukradene lopte. Mateuš Ponitka dodao je 12 poena, četiri skoka i tri asistencije. Kod Lijetkabelisa su se izdvojili Aleks Šumaher i Kenedi sa po 11 poena, dok je Bandža Si postigao 10. Šumaher je uz to imao četiri asistencije, četiri ukradene lopte i tri skoka.

Od samog početka je bilo jasno da je Bahčešehir ušao u meč sa namjerom da kontroliše dešavanja na parketu. Đorđevićev tim nije popuštao tokom susreta i dobio je sve četiri četvrtine, a ključnu razliku napravio je poslije pauze. Iako je domaćin na veliki odmor otišao sa znešto lagodnijom prednošću (47:35) velika razlika viđena je u trećoj četvrtini.

Treća dionica bila je posebno bolna za goste, pošto su za deset minuta uspjeli da postignu svega devet poena,. Strijelci su bili Kenedi, Šumaher i Maldunas, a gosti su poene iz igre postigli u prvom minutu drugog poluvremena i potom u finišu dionice. Bahčešehir je imao apsolutnu kontrolu, pa je njegov tim ubacio čak 32 poena.

Tako je Bahčešehir nastavio odličan niz i potvrdio vodeću poziciju u grupi D, dok Čankov Lijetkabelis čeka težak zadatak da prekine seriju poraza i vrati se na pobjednički kolosijek.

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