Bosna u Zetri srušila Bahčešehir i Sašu Đorđevića! Prva pobjeda "studenata" u Evrokupu nakon skoro 19 godina

Košarkaši Bosne su iz četvrtog pokušaja upisali prvu pobjedu u povratničkoj sezoni u Evrokupu.

Izvor: KK Bosna

Bosna je stigla do prve pobjede u Evrokupu još od februara 2008. godine!

Tim Darija Đerđe je u prva dva kola uknjižilo tijesne poraze u susretima sa Lijetkabelisom (75:72) i PAOK-om (72:75). Potom ju je razlikom od devet poena savladao Ulm (102:93), ali je večeras konačno došlo vrijeme za slavlje, prvo u Evrokupu nakon skoro 19 godina!

Naime, tadašnja generacija "studenata" je u takmičarskoj godini 2007/2008. uspješno odradila grupnu fazu, zauzevši treće mjesto. Stekla je na taj način pravo da nastupi u Top 32 rundi, gdje su joj se putevi ukrstili sa Gran Kanarijom. Slavio je sarajevski tim pobjedu u prvom odmjeravanju snaga (89:82), ali su Španci u revanšu nadoknadili minus iz Sarajeva (89:69) i izborili osminu finala.

Bila je to, do ove, posljednja sezona i pobjeda Bosne u drugom evropskom takmičenju po jačini. Tada je prvo ime ekipe bio Goran Ikonić, koji je u trijumfu učestovao sa 22 poena. Više od 18 godina kasnije Bosna je u Zetri došla do pobjede na sarajevski pogon. Sa 18 poena je prednjačio Šon Pajps, koji je polaganjem u posljednjem napadu na semaforu ispisao konačnih 86:77.

Poen manje je imao Deandre Golston, koji je na kraju izrastao u meč-vinera, nakon što je pri rezultatu 77:75 pogodio uz prekršaj, a onda iskoristio dodatno slobodno bacanje.

Redžinald Peri je dodao 12 poena a ne smije se zaboraviti ni učinak Darka Talića koji je u smiraj meča vezao četiri iskorištena "penala", što mu je omogućilo da meč završi sa 13 poena.

Bahčešehiru, koji sa klupe predvodi Aleksandar Đorđević, nije pomogla ni odlična partija Mateuša Ponitke, koji je utakmicu u Sarajevu završio sa 20 poena. Markiz Rid je dodao 15, dok je Tajler Kavana upisao 12.

Bosna je, inače, imala osam poena prednosti nakon prve četvtine (21:13), što je ekipa Saše Đorđevića smanjila do "velikog odmora". Kapital Sarajlija tako je iznosio tri poena (36:33), da bi poslije egala u većem dijelu treće dionice Bosna u finišu tog dijela igre napravili seriju 10:0, za 58:48.

Bilo je i plus 13 za sarajevski tim (63:50) na nešto više od osam minuta do kraja i činilo se da će drama možda izostati. Ipak, uspio je turski tim, koji je u prva tri kola Evrokupa upisao isto toliko dvocifrenih trijumfa, da se vrati i zaprijeti, ali je Bosna na već opisan način odbila nalet Bahčešehira i proslavila trijumf.

Nove obaveze u Evrokupu košarkaše Bosne očekuju 27. oktobra, kada će biti gosti Rome. Do tada će polagati jedan ispit i u okviru ABA lige – tri dana ranije u Sarajevo dolazi Dubai.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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