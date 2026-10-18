Sarajevo plakalo zbog Edina Avdića: Njegova "sedmica" otišla u vječnost pred meč sa Partizanom

Sarajevo i Bosna oprostili su se od Edina Avdića. Najbolji od nas ostaće u "Zetri" na mečevima svoje Bosne zauvijek, njegova "sedmica" će imati posebno mjesto u hali.

Izvor: Printscreen/Arenasport

U "Zetri" su se od 14 časova sastali Bosna i Partizan, a pred početak ove utakmice oprostio se klub iz Sarajeva od svog nekadašnjeg košarkaša i legendarnog novinara i sportskog komentatora Edina Avdića.

Edin Avdić, koji je postao najprepoznatljivije pero i glas regionalne košarke, preminuo je 2. juna 2026. godine u Beogradu, a košarkom je upravo krenuo da se bavi u svojoj Bosni. Uvijek je isticao da je veliki navijač ovog kluba, a da je novinarstvom počeo da se bavi kada je vidio da ne može da bude profesionalni košarkaš.

Njegova supruga i sin dobili su dres sa brojem 7 sa njegovim prezimenom, koji će od sada tokom utakmica Bosne biti na posebnom mjestu u hali. Mogao je da se vidi i crtež njegovog sina koji je on poklonio klubu.

Pogledajte ovu emotivnu scenu:

Pogledajte 00:29 Omaž KK Bosna Edinu Avdiću Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

Nakon toga utakmica je još sačekala jer je Bosna priredila jedan kratak video u kome se prisjetila legendarnih momenata Edinove komentatorske karijere, a nakon toga je puštena pjesma Bajage i Instruktora "Bilo bi lako".

U hali su se vidjele suze, a stručni štabovi oba tima zajedno sa igračima vrlo su emotivno ovo sve ispratili.

Pogledajte:

Pogledajte 01:22 Omaž KK Bosna Edinu Avdiću Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

Edin Avdić je između ostalog u svojoj nevjerovatnoj karijeri dugo pisao za MONDO i bio je lice i glas našeg portala kroz svoje emisije sa Milošem Jovanovićem. Vječna mu slava i hvala.