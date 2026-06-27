Željko Obradović se oprostio od Duleta i Edina: "Imam potrebu da ovo kažem"

Najtrofejniji trener Evrope u Pioniru držao predavanje na Košarkaškoj klinici "Dušan Duda Ivković" i zamolio prisutne kolege da aplauzom isprate pokojne Duška Vujoševića i Edina Avdića
Najtrofejniji trener Evrope Željko Obradović u Pioniru je u subotu ujutru održao predavanje na Košarkaškoj klinici "Dušan Duda Ivković", u organizaciji Udruženja košarkšakih trenera Srbije.
Prije prelaska na rad sa mladim igračima koji su izvodili vježbe i postavljali akcije koje je "Žoc" osmislio, u prisustvu velikog broja poznatih trenera oprostio se od svog bivšeg trenera i saradnika Duška Vujoševića, kao i od komentatora TV Arena sport, Edina Avdića.
"Imam potrebu da kažem to. Prije par mjeseci nas je napustio takođe čovjek koji je izuzetno uticao na mene, bio je prvo pomoćni trener u Partizanu, poslije i prvi trener, Duško Vujošević. Imali smo izvanrednu saradnju. Prvi čovjek koji mi je poklonio svoje zabilješke sa predavanja profesora Nikolića i sa seminara bio je Duško Vujošević. I te sveske i dan-danas čuvam. Znate svi dobro o kome pričam i zato bih zamolio za aplauz", rekao je Željko Obradović, koji je početkom nedelje opet postao trener Panatinaikosa.
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Obradović je potom govorio i o Edinu Avdiću, koga je ispratio i na sahrani u Sarajevu.
"Postoje i druge profesije, koje takođe utiču. Edin Avdić je jedan od ljudi koji je strašno uticao na svoj način i volio košarku na svoj način, mislim da su mnogi mladi ljudi su zavoljeli košarku preko njega, slušajući njega. I on je preminuo prije desetak dana. Imao sam priliku da nekoliko puta provedem dosta vremena zajedno sa njim, da budemo na ručku i na večeri i njegova ljubav prema košarci bila je neizmjerna. I zaista vjerujem da je neko ko ga je slušao i shvatio koliko je volio košarku i zato vas molim da i njega ispratimo aplauzom".
Duško Vujošević preminuo je 8. aprila u Beogradu u 68. godini poslije borbe protiv duge i teške bolesti, a Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini, takođe u Beogradu.
Najprestižnijoj trenerskoj klinici prisustvovali su i selektor Srbije Dušan Alimpijević, sa kojim se Obradović srdačno pozdravio na početku progama, kao i Etore Mesina, najveći italijanski trener i četvorostruki osvajač Evrolige.