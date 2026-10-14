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Treći poraz Bosne u Evrokupu: "Studenti" poklekli u finišu protiv Ulma

Treći poraz Bosne u Evrokupu: "Studenti" poklekli u finišu protiv Ulma

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Košarkaši Bosne doživjeli su i treći poraz u Evrokupu.

Bosna izgubila od Ulma Izvor: Facebook/KK Bosna

Sarajevski „Studenti“ su na gostovanju u Njemačkoj izgubili od Ulma rezultatom 102:93 (26:26, 26:23, 26:16, 24:28), u meču u kojem su do samog finiša prijetili potpunim preokretom.

Nakon tjesnih poraza u prva dva kola - na gostovanju kod Lietkabelisa (75:72) te u sarajevskoj Zetri od PAOK-a (75:72) - tim iz Sarajeva ponovo je pružio jak otpor, ali nije uspio napraviti ključni korak ka prvoj pobjedi u takmičenju.

Izabranici Darija Đerđe su bili potpuno izjednačeni nakon prve dionice (26:26) uz dobre partije Domaska i Atića na jednoj te Traorea na drugoj strani. Druga četvrtina donijela je nekoliko smjena u vodstvu, ali su domaći zahvaljujući preciznim šutevima sa distance na odmor otišli s minimalnom prednošću od 52:49.

Ključni lom gostiju iz Sarajeva dogodio se u trećem periodu. Ulm je podigao intenzitet u odbrani, iskoristio pad u igri Sarajlija i otišao na dvocifrenu prednost, završivši četvrtinu sa 78:65.

Posljednja četvrtina donijela je veliku borbu. Bosna je zaigrala znatno agresivnije, postepeno topila prednost Ulma i stigla na prag potpunog preokreta u samoj završnici. Ipak, njemački predstavnik je sačuvao smirenost sa linije slobodnih bacanja i sa nekoliko vezanih pogodaka riješio pitanje pobjednika.

I pored trećeg uzastopnog poraza, prikazana igra protiv izuzetno kvalitetnog njemačkog tima pokazuje da Bosna ima potencijal za ravnopravnu borbu u evropskom takmičenju.

Najefikasniji u sarajevskom taboru bili su Markus Domask sa 24 poena, a Redži Peri je dodao 16. Kod Ulma prednjačili su Džejlen Sims sa 19 koševa i Ibrahim Votson-Boje s dva poena manje.

(MONDO)

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KK Bosna Evrokup

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