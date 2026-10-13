Košarkaš Bosne MVP trećeg kola ABA lige

Košarkaš sarajevske Bosne Deandre Golston proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 3. kola NLB ABA lige.

Izvor: ABA liga/SC Derby/Filip Roganović

Golston je pružio sjajnu partiju u podgoričkoj "Morači" i predvodio je sarajevski tim do pobjede protiv Studentskog centra.

Za nešto manje od 32 minuta na parketu, postigao je 26 poena, uz tri skoka, dvije asistencije i tri ukradene lopte, ostvarivši indeks korisnosti 30.

Iako su Aleksa Uskoković (SC Derbi) i Stefan Todorović (Perspektiva Ilirija) imali veći pojedinačni indeks korisnosti, a Džastin Smit (Budućnost) i Lovro Mazalin (Cibona) isti učinak, Golston je ponio priznanje igrača kola jer je fantastičnu individualnu statistiku krunisao i pobjedom na gostovanju.

Tim Darija Đerđe je u dosadašnja dva kola regionalnog takmičenja zabilježio maksimalan učinak.

(MONDO)