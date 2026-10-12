Bajić se nakon poraza od Partizana dotakao ABA lige: Mislim da ovo ne ide dobrim putem!

Trener Beča Dragan Bajić čestitao Partizanu i istakao da je odlaganje ABA lige uticalo na njegovu ekipu.

Izvor: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Košarkaši Beča poraženi su od Partizana 99:78 u trećem kolu ABA lige.

Crno-bijeli su ubjedljivim trijumfom napravili dobru uvertiru za duplo kolo Evrolige i mečeve protiv Panatinaikosa (u Beogradu) i Fenerbahčea (u Istanbulu). Na drugoj strani Beč je poslije poraza od Nansija u FIBA Evropskom kupu upisao novi poraz ove sedmice.

Trener Beča Dragan Bajić čestitao je crno-bijelima na pobjedi poslije meča.

“Čestitam Partizanu na pobedi. Ne treba mnogo trošiti riječi o Partizanovoj igri. Pokazali su tu u Evroligi i ABA ligi. Čvrsta i jaka ekipa. Upozoravao sam igrače na to u pripremi. Pravili smo mnogo grešaka, kod uvođenja u akciji, pravljenja blokada… Nama je ovo druga utakmica ose sedmice. Igrali smo težak meč u Francuskoj. Prekosutra nas već čeka novi zadatak”, rekao je Bajić.

On se potom dotakao i ABA lige ističući da je odlaganje početka sezone uticalo na njegovu ekipu.

“Činjenica da smo za 27 dana odigrali samo jedan meč, te da je došlo do odlaganja ABA lige, uticala je na moj tim. Imao bih još šta da kažem drugo, ali mislim da ljudi koji vode ovu ligu treba o tome da pričaju. Mislim da ovo ne ide dobrim putem“, rekao je Bajić.