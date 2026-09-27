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Beč izgubio 85 razlike u prvenstvu Austrije!

Beč izgubio 85 razlike u prvenstvu Austrije!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaši Beča poraženi su u prvom kolu prvenstva Austrije 85 razlike.

Dragan Bajić izgubio 85 razlike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kakav smo poraz vidjeli u prvenstvu Austrije! Košarkaši Beča su na gostovanju Traiskirhenu poraženi sa 85 poena razlike 122:37. Član ABA lige se obrukao, ali to je bilo i očekivano jer su na terenu bili samo 16-godišnjaci i 17-godišnjaci. Već u prvoj četvtini bilo je 36:2, u na poluvremenu rezultat je bio 65:9 i videlo se kuda ide meč.

Iako je odloženo prvo kolo ABA lige i Beč neće igrati sa Dubaijem ovog vikenda, tim iz glavnog grada Austrije je čvrsto ostao pri svom konceptu da igraju sa juniorima u domaćem prvenstvu.

Razlog za ovakvu odluku ekipe Beča je što će pored ABA lige u kojoj igraju ove godine nastupati i u grupnoj fazi FIBA Evropa kupa. Pošto se koncentrišu na ta dva takmičenja, nemaju namjeru da svoje seniore troše u domaćoj ligi. 

Ko igra za Beč i sa kim igraju? 

Beč je u ABA ligi u grupi B sa Dubaijem, Partizanom, Klužem, Studentskim centrom, Zadrom, Spartakom, Bosnom, Megom i Ilirijom.U Evropi su u grupi sa poljskim Ščešćinom, francuskim Nansijem, slovačkom Nitrom i Keravnosom sa Kipra.

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Tagovi

Dragan Bajić košarka KK Beč

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