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Dragan Bajić iz direktorske fotelje ponovo na trenersku klupu: Vodiće ekipu u ABA ligi!

Dragan Bajić iz direktorske fotelje ponovo na trenersku klupu: Vodiće ekipu u ABA ligi!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Trofejni stručnjak iz Laktaša Dragan Bajić ponovo će raditi u ABA ligi!

Dragan Bajić trener Kk Beč Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon funkcije sportskog direktora u Beču, austrijski klub je u utorak imenovao nekadašnjeg šefa struke Igokee m:tel za glavnog trenera.

"Novo poglavlje počinje. Pridružite nam se u dobrodošlici Draganu Bajiću, novom glavnom treneru Beča. Sa višestrukim nacionalnim titulama, dvije nagrade za trenera godine u ABA ligi i dugogodišnjim međunarodnim trenerskim iskustvom, Dragan donosi izuzetno liderstvo i pobjednički mentalitet u Beč. Dobro došli na klupu, treneru", saopštio je austrijski klub na društvenim mrežama.

Bajić je u nekoliko navrata bio trener Igokee, a prvi put je na kormilu ovog kluba 2008. godine. Potom je glavni trener tima bio od 2011. do 2013. godine, zatim i od 2015. do 2018. i, u posljednjem mandatu, od 2019. do 2023. godine. Sa Igokeom je četiri puta bio šampion Bosne i Hercegovine, osvojivši istovremeno i šest trofeja u Kupu BiH.

S njim na klupi, Igokea je u sezoni 2012/2013 osvojila prvo mjesto u regularnom dijelu ABA lige.

Bajić je dva puta proglašen za najboljeg trenera ABA lige – 2013. i 2021. godine. Takođe, vodio je i bugarsku ekipu Černo More s kojom je osvojio Kup Bugarske 2015. godine. Bio je, jedno vrijeme, i selektor Sjeverne Makedonije - od aprila 2021. do jula 2022. godine, kao i strateg Sutjeske iz Nikšića.

(MONDO)

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Dragan Bajić KK Beč

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