Dragan Bajić ima novi posao: Bivši trener Igokee postao sportski direktor debitanta u ABA ligi!

Autor Dragan Šutvić
0

Dragan Bajić je dobio funkciju u Beču, koji će u ovoj sezoni prvi put nastupiti u ABA ligi.

Dragan Bajić sportski direktor Beča Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Dragan Bajić (1973.) imenovan je za sportskog direktora Košarkaškog kluba Beč, koji će u predstojećoj sezoni debitovati u ABA ligi.
Bajić je bez angažmana od januara ove godine, kada je napustio trenersko mjesto u Sutjesci iz Nikšića.

Karijeru mu je obilježio rad u Igokei m:tel, na čijoj klupi je sjedio četiri puta. Nakon što je tokom sezone 2008-09 bioprelazno rješenje na poziciji šefa stručnog štaba, glavni trener bio je od maja 2011. godine do novembra 2013. godine.

U toj godini klub iz Aleksandrovca ostvario je najveći uspjeh ikad u ABA ligi. Zauzeo je prvo mjesto nakon ligaškog dijela i, prema tadašnjim propozicijama, stekao pravo nastupa u Evroligi, koja je naknadno izmijenila vlastita pravila i ostavila "igose" bez mjesta u eliti.

Vratio se potom na kormilo u decembru 2015. i ostao do aprila 2018. godine, a posljednji mandat u klubu odradio je od oktobra 2019. do 14. januara 2023. godine.

Sa Igokeom m:tel osvojio je pet titula šampiona BiH, kao i šes trofeja u bh. kup-takmičenju.

(mondo.ba)

