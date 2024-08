Dragan Bajić ima novi posao! Preuzeo klupu ekipe iz regiona!

Novi trener košarkaša Sutjeske iz Nikšića je Dragan Bajić, koji je sa crnogorskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor.

Dragan Bajić ima novi posao!

Od petka je preuzeo vođenje crnogorske Sutjeske iz Nikšića.

Bajić je vodio Igokeu 2008. godine, potom je glavni trener tima bio od 2011. do 2013. godine, zatim i od 2015. do 2018. i, u posljednjem mandatu, od 2019. do 2023. godine.S Igokeom je četiri puta bio šampion Bosne i Hercegovine, a osvojio je i šest trofeja u Kupu BiH.

Predvođena Bajićem, Igokea je u sezoni 2012/2013. osvojila prvo mjesto u regularnom dijelu ABA lige.

Bajić je dva puta proglašen za najboljeg trenera ABA lige – 2013. i 2021. godine.

U karijeri je vodio još bugarsko Černo More s kojim je osvojio Kup Bugarske 2015. godine, a bio je i selektor Sjeverne Makedonije - od aprila 2021. do jula 2022. godine, saopštio je klub iz Crne Gore.

