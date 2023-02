Život bih dao za Igokeu, a u klubu su pocijepali moju sliku! Dragan Bajić: "Niko me nije zvao da se izvini" (FOTO)

Bivši trener Igokee m:tel Dragan Bajić otvorio je dušu i istakao da se neko u aleksandrovačkom klubu prema njegovom liku i djelu ponio neprimjereno i pocijepao fotografiju koja je krasila klupske prostorije.

Dragan Bajić je prvi put javno govorio o klubu iz Aleksandrovca nakon što je 14. januara podnio ostavku zbog serije loših rezultata.

U podkastu novinara RTRS-a Bojana Božića "Radio Sport Box", Bajić je još jednom ponovio da Igokeu m:tel nije nikad doživljavao samo kao posao već je istinski i oduvijek bio "vojnik" kluba.

"Igokea je moj život i spreman sam i da dam život za taj klub, koji je meni puno toga dao. Afirmisao me je kao trenera i kao čovjeka i moram da priznam da sam dužnik dok živim i tom klubu i ljudima koji brinu o njemu. Jako sam ponosan i srećan za sav period koji sam proveo u klubu", rekao je Bajić.

Priznao je da je ovo bio prvi put u njegovoj trenerskoj karijeri da je zbog loših rezultata sam napustio klupu "igosa" i da nijednog trenutka nije postajao pritisak od rukovodstva.

"Ne, nisam nijednog momenta imao pritisak od ljudi koji vode klub. Znajući problematiku od početka sezone, ostajali smo bez igrača, nismo dovodili druge, a igrali smo na dva fronta (ABA liga, FIBA Liga šampiona, prim.aut)...Mogu da napišem knjigu od početka do mog odlaska i kad se ta knjiga pročita i podvuče linija, vidi se da sam možda i najmanji krivac za sve što se dešavalo. Međutim, opet se vraćam na ljude koji vode klub, koji su me plaćali, moja moralna obaveza je bila zbog rezultata koji nisu bili na nivou, da u tom momentu povučem takav potez i preuzmem svu odgovornost za sve, iako sam možda i najmanje kriv. Ja sam bio vrh piramide kao trener".

Istakao je da je poštovanje prema njemu "odozgo" uvijek postojalo kao i njegovo prema čelnicima, ali i dodao da tako nije bilo kad su u pitanju neki "niže rangirani" ljudi u Igokei m:tel.

"Sentimentalnosti u ovom poslu nema, mogu da nabrojim milion stvari s kojima nisam bio zadovoljan. Svako ko radi posao mora da ga radi odgovorno, a problem nastane kad se ljudi počnu petljati u tuđe poslove. Ove sezone nisu mnoge stvari štimale kad je Igokea u pitanju. Kad sam se vraćao na klupu rekao sam Igoru Dodiku (generalni menadžer Igokee, prim.aut): 'Mogu da rade protiv mene, da ruše mene, a ja se uvijek mogu uzdignuta čela vratiti svojoj kući. Problem je što takvi ne rade protiv mene, već protiv kluba. To nije dobro. Niti sam ja Igokea niti je bilo ko drugi. Ona je institucija koja zaslužuje svako poštovanje'".

Nakon odlaska s klupe "igosa", prema njegovim riječima, pokušao je da se potpuno distancira od košarke i da se odmori, ali ga je jedan potez posebno povrijedio.

"Otišao sam, podnio ostavku, isključio se maksimalno, želim dobar odmor, ne bavim se ničim, ne komentarišem, niti gledam utakmice. Prva utakmica koju sam gledao bila je Partizan - Fenerbahče. U Igokei se desilo nešto nezamislivo - neko sebi da za hrabrost i uzme i pocijepa moju sliku koja je stajala na zidu. To nije Igokea, to nisu ljudi koji vode klub - niti Milorad ili Igor Dodik. To oni ni najcrnjem neprijatelju ne bi uradili što je meni priređeno. Moja slika je poderana u klupskim prostorijama. Obavijestio sam Vuka Radivojevića (sportski direktor, prim.aut), zamolio ga i rekao da to nisam zaslužio da se tako neko odnosi prema meni. Do sad me nije nazvao niti obavijestio ko je to i zašto uradio i da mi se izvini u ime kluba s obzirom da je on rukovodilac. Mislim da je to trebao da učini. Taj koji je pocijepao sliku nije Igokea. Ovo se nikad nikom nije desilo osim meni. I niko se nije udostojio da me nazove i izvini se", nije krio razočaranje Bajić.

Uprkos tom prilično ponižavajućem potezu nekog od zaposlenika Igokee, Bajić je potvrdio da je to i dalje njegov klub, kojem će se odazvati uvijek kada bude potrebno.

"Ja ću život dati za Igokeu i uvijek ću biti raspoložen da se vratim. Ne može niko više od mene da voli klub", zaključio je Bajić.

Trofejnom treneru je ovo bio četvrti mandat na klupi "igosa", nakon što je bio prelazno rješenje na klupi 2008. godine, potom je bio glavni trener od 2011. do 2013. godine, zatim i od 2015. do 2018. godine, te ovaj posljednji mandat u kojem je proveo tri godine i tri mjeseca (30. oktobar 2019. do 14. januara 2023. godine).

S Igokeom je četiri puta bio šampion Bosne i Hercegovine, osvojio je i šest Kupova BiH, dva puta je proglašavan najboljim trenerom u ABA ligi (2013, i 2021.), a vodio je i tim u FIBA Ligi šampiona tri posljednje sezone. Jednom je igrao i Top 16, a posljednje dvije godine su "igosi" zaustavljeni u plej-inu.

Još je u karijeri vodio bugarski Černo More s kojim je osvojio Kup Bugarske 2015. godine, a bio je i selektor Sjeverne Makedonije od aprila 2021. do jula 2022. godine.

