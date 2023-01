Igokea m:tel ostala bez trenera! Dragan Bajić podnio ostavku!

Trener Igokee m:tel Dragan Bajić podnio je ostavku na funkciju nakon serije poraza u svim takmičenjima.

Izvor: ABA liga j.t.d./Ivica Veselinov

Košarkaši Igokee m:tel nisu uspjeli da prekinu crnu seriju i doživjeli su novi poraz od Mege u Laktašima nakon produžetka.

Bajić je najprije čestitao Megi na pobjedi i poželio mnogo sreće u nastavku prvenstva.

"Što se tiče same utakmice, većim dijelom bila je dobra kontrola rezultata i igre, međutim, ponovo taj defanzivni dio nije bio na nekom nivou. Opet smo primili 100 poena. Možda i kad se utakmica lomila smo igrali jako loše napadački, to nismo smjeli dozvoliti. Ekipa Mege je poletna, dobro trče kontranapade i znaju da kazne, pogotovo u situacijama kad nije organizovana odbrana. To nam se dosta puta dešavalo na utakmici. Na kraju smo nešto izvukli na sreću, taj produžetak, ali se u u dodatnih pet minuta nastavilo to loše iz treće i četvrte četvrtine", izjavio je Bajić.

Potom je preuzeo odgovornost za seriju neuspjeha "igosa".

"Gledajući posljednje rezultate, imali smo šest-sedam poraza zaredom, sigurno da nije dobro. I na prethodnoj konferenciji sam rekao da nisam zadovoljan ni sam sa sobom, a da ne pričam o ostalim stvarima. Upravo sam rekao Vuku Radivojeviću (sportski direktor Igokee m:tel, prim.aut) da preuzimam odgovornost kao trener za sve ove loše rezultate i sebe smatram najodgovornijim za sve što se dešava. Imam obavezu prema ljudima koji me plaćaju i zbog toga sam podnio ostavku na funkciju zbog loših rezultata i svih ovih dešavanja kad je klub u pitanju", dodao je Bajić.

"Smatram da bilo ko dođe poslije mene, to sam rekao Radivojeviću, da imamo sad dobar tim, dobro energiju mada sigurno treba vremena da se novi momci uklope. Samim tim sam rekao da imamo velikih problema, koje ja kao trener ne mogu da riješim".

Potom se na kraju zahvalio svima s kojima je tri godine sarađivao zbog Igokee m:tel.

"Ovom prilikom bih se zahvalio svom stručnom štabu na dosadašnjem radu, proveo sam tri godine i možda tri mjeseca na klupi Igokee, sigurno mi je velika čast što sam izdržao toliki period, jako sam srećan zbog toga i zbog rezultata koje smo postigli u proteklom vremenu, izuzimajući ovih posljednjih mjesec i po dana. Ovo mi je prvi put u karijeri da zbog loših rezultata moram donijeti ovakvu odluku. Zahvalio bih se još jednom ljudima koji su mi dali povjerenje, koji su stajali iza mene...Ni sad nisam imao nijednu primjedbu s njihove strane što se tiče mog rada, ali jednostavno imam moralnu obavezu da stavim klub ispred sebe i da se klub vrati na pobjednički kolosijek. Zahvalio bih se i tim-menadžeru Radivojeviću, mi smo inače dobri prijatelji, nadam se da ima razumijevanja za ovaj moj postupak. Nije lako, nije jednostavno, ali moram da stavim klub ispred sebe jer vjerujem da će ovaj potez biti dobar za klub. Hvala i svim ljudima koji su nas bodrili u svakoj utakmici, ljudima u ABA ligi, kolegama na korektnosti, sudijama isto tako, ako sam nekad prenaglio nešto, ovim putem im se izvinjavam, a nikom ništa ne zamjeram. To je to", završio je emotivno izlaganje dosadašnji strateg ekipe iz Laktaša.