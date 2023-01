Igokea m:tel izborila produžetak na čudesan način, ali to nije bilo dovoljno protiv Mege!

Košarkaši Igokee m:tel u subotu su sa imperativom pobjede dočekali Megu u 15. kolu ABA lige, ali su uknjižili novi poraz poslije produžetka.

Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Izabranici Dragana Bajića su posljednji put slavili u regionalnom takmičenju 4. decembra prošle godine nad ekipom MZT-a, a u međuvremenu su zabilježili šest poraza uključujući i eliminacioni u plej-inu FIBA Lige šampiona od Hapoel Holona.

Zato su "igosi" u najavi utakmice u Laktašima istakli da će učiniti sve da se vrate na pobjednički kolosijek, ali nisu uspjeli da izbjegnu deveti ovosezonski poraz.

IGOKEA - MEGA 109:115 (102:102) - 28:24, 21:19, 22:27, 31:32, 7:13.

U prvoj četvrtini Nikola Tanasković i Stefan Đorđević bili su udarne igle Aleksandrovčana, koji su punili koš gostiju iz Beograda do sredine perioda (16:11) kada je reagovao minutom odmora trener Marko Barać, inače nekadašnji Bajićev pomoćnik.

Urodio je plodom tajm-aut, pa je Mega uspjela da izjednači trojkom Luke Cerovine (18:18), međutim, do isteka prvog perioda, Igokea je zahvaljujući poenima Gagija Milosavljevića i Teja Volera uspjela da stigne do "plus četiri" (28:24).

U uvodnim minutama drugog kvartala, odbrane su dodatno zategnute, pa su napadi oba tima bili prilično neefikasni, ali je Igokea m:tel uspjela da održava prednost od po nekoliko pogodaka do sredine četvrtine kada je Mega ponovo stigla do izjednačenja (32:32).

Nikola Marić je zatim postigao 2+1 poen, a onda je i Voler ubacio trojku za novu prednost od šest razlike, što je i ostalo na kraju prvog poluvremena ponajviše zahvaljujući Brajantu Krofordu, koji je u posljednjem minutu ubacio dvije vezane trojke (49:43).

Treća četvrtina je takođe preotekla u neizvjesnoj borbi dva tima, a iako su "igosi" konstantno čuvali vođstvo, nijednog trenutka nisu uspjeli da se odlijepe na neku osjetniju prednost.

Do druge polovine trećeg kvartala, kada su "igosi" poentiranjem Nenada Nerandžića prvi put na meču stigli do dvocifrenog vođstva (67:57).

Međutim, sjajnom igrom Mega je uspjela da se vrati, napravi preokret i prvi put povede pred početak odlučujućih 10 minuta (69:70).

Do sredine posljednjeg perioda igralo se uglavnom koš za koš i ekipe su se smjenjivale u vođstvu, sve do ulaska u posljednjih 60 sekundi kada je Mga otišla na "plus tri" (92:95).

Rori je potom pogodio trojku za pet razlike Mege (93:98) na 32 sekunde do kraja, Kroford je smanjio s linije slobodnih bacanja, a onda je Marko Jošilo ukrao loptu ispod koša za samo minus jedan (97:98).

Ušlo se u penal završnicu, Rori je pogodio oba bacanja, a Tanasković je pod prekršajem pogodio ispod koša, a potom je promašio dodatno slobodno bacanje za izjednačenje - 99:100.

Rori je ponovo nakon slobodnih bacanja bio precizan za "plus tri", ali je Kroford fauliran prilikom šuta za tri poena i dobio je tri penala. Pogodio je sva tri i osigurao produžetak (102:102)!

U dodatnih pet minuta, košarkaši Mege praktično nisu smjeli da naprave faul jer su svi imali po četiri prekršaja, ali šut je stao "igose", pa su gosti uspjeli da dalekometnom paljbom izbore vrijednu pobjedu.

Najefikasniji u domaćem taboru bili su Brajant kroford sa 23 poena i Tanasković sa košem manje, dok su kod beogradske ekipe prednjačili Ahmad Rori sa 24, te Cerovina i Matej Rudan sa po 17 pogodaka.

(mondo.ba)