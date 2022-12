"To NEĆE biti dozvoljeno NIKOME!" Bajića brine odnos igrača: Ako ja imam odgovornost prema onima koji me plaćaju...

Trener Igokee m:tel nezadovoljan je odnosom igrača Igokee m:tel, o čemu je govorio na konferenciji za novinare nakon teškog poraza u Podgorici.

Igokea m:tel nije se proslavila na ispraćaju 2022. godine.

U posljednjoj zvaničnoj utakmici, tim Dragana Bajića je doživio težak poraz (104:85) na gostovanju Studentskom centru, koji je u jednom trenutku imao i prednost od 36 poena.

"Čestitam ekipi Studentskog centra. Ovi momci su večeras došli na utakmicu za razliku od mog tima. Šta je razlog ovako loše partije – sigurno je za dublju analizu. Imali smo dvije teške utakmice protiv Bahčešehira i Partizana, doživjeli smo i emotivno i fizičko pražnjenje. Isto tako, odmah poslije Partizana smo krenuli put Podgorice i mogu da gledam to kao razlog naše ovako loše reakcije. Jednostavno postojali smo na terenu samo u prvoj četvrtini. Iako je bila u nekom egalu, opet je bilo loših reakcija", rekao je Bajić na konferenciji za novinare, podvukavši da ga brine odnos igrača.

"Može postojati umor, međutim brine me i odnos pojedinaca. Rekao sam sad u svlačionici, sad ćemo napraviti analizu poslije ove utakmice i dobro sjesti. Ovo je prvi put ove sezone da nas je neko ovako nadigrao i debelo pobijedio."

Prilikom obraćanja predstavnicima medija, trener Igokee m:tel "potegao" je i pitanje odgornosti, kako svoje, tako i igrača.

"Moramo da budemo odgovorni prema poslu, prvo sam ja odgovoran čovjek koji radi ovaj posao i odgovoran sam prema ljudima koji me plaćaju. Naravno, to isto tražim i od svojih igrača koji su odgovorni prema meni i moraju da imaju odnos. To večeras nije postojalo, pa ćemo vidjeti kad se vratimo šta i kako dalje. Opet kažem, odgovoran sam čovjek za ovo što radim, odgovoran sam prema ljudima koji me plaćaju i to tražim i od svojih igrača. Sigurno da će onaj koji ne bude izvršavao svoje obaveze biti promijenjen i zamijenjen. Opet imamo prostora da pojačamo još konkurenciju. Mislim da je konkurencija najbitniji faktor kad je u pitanju trenažni proces. Ovakve situacije kad pojedinci misle da su sigurni, da nema zamjene i da se ponašaju nonšalantno – to se neće dopustiti nikome!"

Bajić je u kratkim crtama remizirao ostvareno u prvom dijelu sezone. Ekipa je u ABA ligi upisala pet pobjeda i osam poraza, a u FIBA Ligi šampiona se domogla baraža za Top 16.

"Na početku sezone kad su tu bili i Talić, i Nakić i Stivens, to je jednostavno bio skroz drugi tim u odnosu na ovo. Znajući sve probleme koje smo prošli u proteklih mjesec dana, da smo ostali sa kratkim rosterom, da igramo dva takmičenja, da ima igrača koji nisu kapacitet da iznesu to sve, onda mora doći do ovakvih situacija. Mogla je da bude pobjeda-dvije više u odnosu na ovo što smo napravili, ali mislim da je to rezultat svih dešavanja koja nas prate kroz protekli period. Ovaj tim je na startu sezone izgledao jako ozbiljno, ja kao trener sam imao puno samopouzdanja. Prvo smo ostali bez Nakića koji nam je na početku sezone značio u oba pravca, obećavalo je da će taj dečko imati dobru sezonu. Međutim, desila se ta povreda, a onda smo ostali i bez Stivensa, koji je bio jako bitan šraf za ovaj tim kako defanzivno, tako i ofanzivno. To se osjeti po našim utakmicama, to nije neki moj stil košarke gdje sam igrao na neki manji broj poena. Sad moram da jurim da pokušam da postignem poen više. Doveli smo i Nerandžića koji treba da nam donese određeni kvalitet, kako u širini, tako i iskustvom", zaključio je Bajić.

Ekipa se odmah vraća kući, četvrtak je slobodan, a onda slijede tri dana treninga i pripreme za prvi meč plej-ina FIBA Lige šampiona protiv Hapoela u Holonu.

