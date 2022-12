U ovakve utakmice mora se ući sa MNOGO VIŠE ENERGIJE: Dragan Bajić zna šta je bilo presudno u porazu od Partizana

"Dozvolimo sebi toliki luksuz da Partizanu ostavimo toliko otvorenih situacija. Dajemo im loptu u ruke, a oni to znaju da kazne", nije bio zadovoljan trener Igokee m:tel nakon neuspjeha protiv "crno-bijelih".

Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Igokea m:tel položila je oružje pred domaćim navijačima, Partizan je bio konkretniji, kaznio sve greške domaćina i na kraju slavio 96:85 u 12. kolu ABA lige.

Znao je trener Aleksandrovčana Dragan Bajić da njegov tim očekuje izuzetno težak meč, ali vjerovao je da uprkos skraćenoj rotaciji mogu parirati "crno-bijelim". I učinili su to "igosi", nisu se predavali uprkos dvocifrenom zaostatku u većem dijelu susreta, što je pohvalio i strateg Partizana Željko Obradović. U finišu meča prišli su rivalu na samo tri poena razlike, ali su ponovo uslijedile neshvatljive greške, što je Partizan znao da kazni.

"Čestitam Partizanu na zasluženoj pobjedi, bili su bolji čitav meč. Mi smo samo u nekim periodima pokazali ono što je trebalo tokom cijelog susreta, ako smo htjeli da slavimo. U ovakve utakmice mora se ući sa mnogo više energije, motiv ne smije nedostajati. Puna je dvorana, igrate protiv evroligaške ekipe i tu treba puno više odgovornosti i discipline", rekao je Bajić na konferenciji za medije nakon meča u Laktašima.

Svjestan je gdje je njegova ekipa najviše griješila.

"Nismo bili na nivou. Napravili smo mnogo grešaka. Mijenjali smo često i odbranu, ali ne smijemo dozvoliti da završimo utakmicu, primimo 100 poena, a napravimo dva faula po četvrtini. To se nikako nije smjelo desiti. Pritom, dozvolimo sebi toliki luksuz da Partizanu ostavimo toliko otvorenih situacija. Dajemo im loptu u ruke, a oni to znaju da kazne. Svjestan sam da je je Partizan dominantniji od nas, kolega Obradović ima mogućnosti da me kazni, napada i pravi višak na svim pozicijama, ali morali smo biti konkretniji. Pogotovo na dva-tri minuta prije kraja, kada smo imali tri poena zaostatka i dobru priliku da okrenemo meč u svoju korist. Međutim, u tim momentima ono što sam zahtijevao na tajm-autu nijednom me nisu ispoštovali."

Vidi opis U ovakve utakmice mora se ući sa MNOGO VIŠE ENERGIJE: Dragan Bajić zna šta je bilo presudno u porazu od Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 19 19 / 19

Ponovo se Bajić osvrnuo na probleme sa povredama, koji tokom cijele sezone prate Igokeu m:tel, kako u ABA ligi, tako i u FIBA Ligi šampiona. Vremena za kukanje, ali ni odmor nema. Već u srijedu Aleksandrovčane očekuje posljednji duel u 2022. godini - gostovanje SC Derbiju u "Morači".

"Uspio sam odraditi dva treninga prije ove utakmice, znao sam da će nam i meč protiv ovako jakog protivnika veoma koristiti, međutim nas već sutra ranom zorom čeka put autobusom za Podgoricu. To će biti naporno, nećemo se odmoriti, a već u srijedu igramo sa Studentskim centrom. Ali, šta je tu je, bitno je da budemo zdravi, da pokušamo u utakmicu ući što odmorniji i što spremniji i da pokušamo slaviti. Poraz nije prijatan, ali moramo dići glavu i dobrim treningom vratiti se u formu", poručio je Bajić.

Na kraju je istakao da vjeruje da će se stanje u ekipi popraviti i da će biti u stanju iznijeti sezonu do kraja na najbolji mogući način.

"Nedostatak rotacije i dobrih treninga osjeti se u ovakvoj utakmici. Ne samo u ovoj, nego i protiv Bašakšehira. Sve ove utakmice su tu negdje, ali fali nešto. Ima nas koliko ima, ali ti koji igraju, moraju ponijeti veći dio odgovornosti", zaključio je Bajić.