Igokea m:tel poražena od Turaka - u baražu za Top 16 protiv šampiona Izraela!

Tim Dragana Bajića nije uspio da savlada sastav Baščešehira i zauzme drugo mjesto u grupi FIBA Lige šampiona.

Izvor: FIBA Champions League/KK igokea

Košarkaši Igokee m:tel poraženi su u dvorani u Laktašima od turskog Baščešehira rezultatom 72:77 u utakmici posljednjeg, šestog kola grupne faze FIBA Lige šampiona.

Samim tim, postalo je jasno da će tim Dragana Bajića u doigravanje za Top 16 ući sa treće pozicije u grupi, te će tako igrati protiv Hapoela iz Holona, trenutnog šampiona Izraela.

IGOKEA M:TEL – BAHČEŠEHIR 72:77

(19:18, 20:19, 12:15, 21:25)

I jedna i druga ekipa su tokom prva dva kvartala najviše bile u prednosti od pet poena.

Igokea m:tel je serijom 10:0 odgovorila na bolji početak Turaka, a plus pet domaći sastav imao je i u posljednjem minutu druge dionice, nakon što je veći dio prvog poluvremena protekao u smjenama u vođstvu.

Ipak, da tu prednost "igosi" ne zadrže do početka treće dionice, "krivac" je Džamar Smit, koji je u posljednjem napadu turske ekipe u prvom dijelu pogodio trojku i nastavio veoma dobro šutersko veče svoje ekipem, s obzirom na to da je to bila čak sedma trojka Baščešehira iz 14 šuteva.

Nijedna od dvije ekipe na parketu značajniju prednost nije uspijevala da stekne sve do ulaska u posljednjih pet minuta.

Tada je Bahčešehir, nakon odličnih rola Jigita Arslana i Džerija Butsijela, odmakli na šest poena.

Prvo je viđen "alej-up" koji su kreirali za 59:63, da bi nakon blokade Butsijela u narednom napadu, čak pete na meču, Arslan "uhvatio" svoj promašaj i natjerao Dragana Bajića da zatraži minut odmora.

U domaćem taboru prednjačio je Kendrik Rej sa 15 poena. Brajant Kroford je postigao 13, Nikola Marić se zaustavio na 12, a njegov imenjak Tanasković na 11 poena. Kod gostiju, Džamar Smit i Džeri Butsijel upisali su po 14 poena, s tim da je Francuz svom učinku dodao čak pet blokada. Muhamed Bajgil je postigao 13, a Jigit Arslan 12 poena.

Igokea m:tel se trojkom Kendrika Reja u narednom napadu vratila u igru, da bi na ulasku u posljednji minut Džamar Smit praktično riješio pitanje pobjednika.

Pri plus pet za svoj tim (64:69), američki šuter pogodio je trojku uz prekršaj, a potom iskoristio i dodatno slobodno bacanje, za plus devet (64:73) na nešto više od 60 sekundi do kraja meča.

Tako će, rekli smo, Igokea m:tel u baražu za Top 16 igrati protiv Hapoela iz Holona, aktuelnog šampiona Izraela.

Izraelci će imati prednost domaćeg terena, a serija na dvije pobjede igraće se u prvoj polovini januara.