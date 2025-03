Rusija ponovo na Olimpijskim igrama? Nova predsjednica MOK ima jasne ciljeve, počinju pregovori

Nova predsjednica Međunarodnog olimpijskog komiteta željela bi da riješi pitanje učestvovanja takmičara iz Rusije do predstojećih Igara.

Međunarodni olimpijski komitet dobio je novog predsjednika. Bivša plivačica Kirsti Koventri (41) obavljaće ovu funkciju poslije Tomasa Baha, a jedna od zamisli sportistkinje iz Zimbabvea je i ta da se riješi pitanje takmičara koji imaju zabranu učestvovanja na Olimpijskim igrama zbog zemlje iz koje dolaze.

Uz bivšu plivačicu stiglo je još sedmoro ljudi u rukovodstvo MOK. Po postavljanju na novu funkciju Koventri je rekla: "Vjerujem da je za naš pokret najbolje da obezbijedimo da svi sportisti budu predstavljeni", rekla je bivša plivačica u razgovoru za Skaj sport.

Prva afrička liderka MOK vidi nedosljednosti u pristupu izdvajajući Rusiju, dok postoje sukobi na njenom kontinentu. Zbog toga je upitana da li je pristalica ograničavanja zemalja na Olimpijskim igrama: "Jesam, ali mislim da bi trebalo uzeti u obzir različite situacije. Željela bih da uspostavim radnu grupu, koja će se baviti time da uspostavi neke okvire kako da se donose odluke kada imamo sukobe".

"Imamo sukobe u Africi i oni su užasni u ovom trenutku. Ovo neće stati, nažalost. Naša odgovornost je da osiguramo da svi sportisti budu tamo, da su bezbjedni i da ih štitimo i podržavamo tokom Olimpijskih igara".

Kirsti Koventri ima dugogodišnju saradnju sa Sjedinjenim Državama, a to će bez sumnje značiti tokom organizacije Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. Ona je takođe bila i zvijezda na univerzitetu Auburn u Alabami. Međutim, do ljetnih Igara ostalo je još dovoljno vremena da se mnoga pitanja riješe, ali do zimskih Igara ostalo je još 11 mjeseci...

Zbog toga je Koventri bila upitana da li ćemo tada imati prilike da vidimo poboljšanje u odnosu sa Rusijom, a njen odgovor je glasio:" O tome ćemo razgovarati sa kolektivnom grupom", neodređeno je rekla.

Rusija nije jedini problem na Olimpijskim igrama

Osim rješavanja problema vezanih za Rusiju, nova uprava MOK moraće da se pozabavi i pitanjem polova. Njihov plan je da uvedu testove za procjenu podobnosti polova - to će biti još jedan od tema na idućem sastanku koji je najavljen za nedjelju dana.

Ideja ovog testa nastala je da bi se sportistima sa polnim razlikama i transrodnim ženama uvela pravičnost. Prije dolaska Koventri MOK je ovo video kao lošu ideju, ali je bivša plivačica riješila da to promijeni. "Znamo da u konjičkim trkama pol nije bitan, ali u drugim sportovima jeste. Zbog toga bih željela da okupim međunarodne federacije i da zajedno sjednemo i smislimo šta je najbolje".

Prisutnost novih regiona

Dolaskom Koventri vjerovatno će se otvoriti mogućnost da i one zemlje koje su manje zastupljene dobiju svoj glas. Tačnije, pretpostavka je da će se stvoriti mogućnost za organizaciju Olimpijskih igara i na drugim prostorima poput Afrike i Bliskog Istoka.

Tako se pojavilo interesovanje za kandidaturu Indije za Olimpijske igre 2036. "Prihvatanje novih regiona bilo bi ono što želim da vidim. To otvara različite mogućnosti - nove prihode, novu publiku."

