Igokea m:tel imenovala novog trenera, ali ne zaboravlja Dragana Bajića: On će uvijek biti dio naše porodice!

Klub iz Aleksandrovca izrazio zahvalnost dosadašnjem treneru.

Izvor: Promo/KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Nakon što je poslije dramatičnog poraza od Mege dao ostavku na mjesto prvog trenera "igosa" Dragan Bajić je danas zvanično prestao da bude prvi strateg ekipe iz Aleksandrovca.

Naime, klub je potvrdio da je usvojio njegovu ostavku i na njegovo mjesto postavio Vladu Jovanovića, bivšeg trenera Crvene zvezde, Cibone i FMP-a.

"Ovim putem Vas obavještavamo da je na sastanku uprave kluba Igokea m:tel usvojena ostavka trenera Dragana Bajića. Izražavamo zahvalnost za sve što je uradio za klub i uvijek će da bude dio naše porodice", saopšteno je iz aleksandrovačkog kluba.

Inače, Bajiću je ovo bio četvrti mandat na klupi "igosa", nakon što je bio prelazno rješenje na klupi 2008. godine, potom je bio glavni trener od 2011. do 2013. godine, zatim i od 2015. do 2018. godine, te ovaj posljednji mandat u kojem je proveo tri godine i tri mjeseca (30. oktobar 2019. do 14. januara 2023. godine).

S Igokeom je četiri puta bio šampion Bosne i Hercegovine, osvojio je i šest Kupova BiH, dva puta je proglašavan najboljim trenerom u ABA ligi (2013, i 2021.), a vodio je i tim u FIBA Ligi šampiona tri posljednje sezone. jednom je igrao i Top 16, a posljednje dvije godine su "igosi" zaustavljeni u plej-inu.

Još je u karijeri vodio bugarski Černo More s kojim je osvojio Kup Bugarske 2015. godine, a bio je i selektor Sjeverne Makedonije od aprila 2021. do jula 2022. godine.

