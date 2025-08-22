Ništa od titule za Novaka Đokovića? Amerikanac najavio potpuni šok na US Openu

Slavni Amerikanac otpisao Đokovića, Sinera i Alkaraza.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković stiže na US Open bez ijednog takmičarskog meča na tvrdoj podlozi i zbog toga mu dio teniske javnosti ne daje ulogu favorita. U miks dublu sa Olgom Danilović je ispao odmah na startu, pa nismo imali vremena da procijenimo u kakvoj formi se nalazi.

Kladionice najveće šanse za osvajanje pehara u Njujorku daju Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu, ali stručnjaci najavljuju da može doći do prekida njihove dominacije na grend slemovima. Italijan i Španac su osvojili kombinovano sedam posljednih velikih turnira, može li neko da im pomrsi konce?

Čuveni Patrik Mekinro ide toliko daleko da kaže da će titulu na US Openu osvojiti Amerikanac, što bi se dogodilo prvi put od kako je Endi Rodik slavio pred domaćom publikom 2003. godine.

"Mislim da turnir u Njujorku neće osvojiti ni Siner, ni Alkaras, ni Đoković. Tipujem na jednog američkog igrača. Neću vam reći ime, vi sami procijenite", izjavio je Mekinro.

Trenutno su u top 10 igrača Tejlor Fric i Ben Šelton koji je nedavno osvojio turnir u Torontu i ostvario plasman karijere prestigavši Novaka Đokovića na 6. poziciji na ATP listi. Fric je trenutno 4, a prošle sezone je stigao čak do finala gdje je poražen od Janika Sinera.

Šta kažu ostali?

Nekadašnji trener sestara Vilijams Rik Mejsi poručuje da nikada ne treba otpisivati vlasnika 24 grend slem titule koji je na tvrdoj podlozi uvek najveća pretnja.

"Nikad ne otpisujte srpskog snajpera, čovjeka od gume. Po mom mišljenju, najvećeg igrača koji je je uzeo reket u ruke. Nikad ga ne otpisujte. Jedini način na koji može da uzme slem, to se neće desiti na šljaci jer je previše fizički zahtjevno u tri dobijena seta, to je previše za tijelo. Ako žrijeb bude korektan i recimo ako se Alkaraz ili Siner povrijede, ili bude par predaja... Dakle, ako se sve složi, apsolutno ima šanse. On može da uzme US Open jer i dalje ima sve. Mora da se pobrine da ne igra mečeve u četiri ili pet sati, to bi bilo fizički i mentalno teško za njegovo tijelo. Dakle, ako mu žrijeb bude naklonjen i nešto bude sa Sinerom ili Alkarasom, sve se menja. Definitivno može da uzme US Open, ali mora dosta toga da se poklopi. Međutim, ako bude imao niz teških mečeva, a onda još da igra sa ovom dvojicom, to bi bilo prezahtjevno", rekao je Mejsi.

Džon Mekinro kaže da će ključni biti prvi mečevi i energija koju bude morao da utroši.

"Ako bude imao veoma težak put i bude primoran da uloži mnogo energije tokom prve nedjelje, onda bi bilo gotovo nemoguće pobediti Alkaraza i Sinera u finalnim rundama. Moraće da se nada povoljnom žrijebu i moraćemo da vidimo kako će njegovo tijelo reagovati na različite napore", kaže legendarni Amerikanac.

Martina Navratilova ponavlja samo jedno ime - Janik Siner.

"Janik Siner najbolje igra na betonu i poslije ove pobjede na Vimbldonu mislim da će biti pun samopouzdanja. Biće teško bilo kome da ga pobijedi", rekla je Navratilova, ali prije nego što je Siner osjetio slabost u finalu Sinsinatija protiv Alkaraza i predao meč.

Iako je srpski as jedan od najboljih igrača na tvrdoj podlozi ikada, uspio je da osvoji tek četiri trofeja u Njujorku. Nakon dominacije Rodžera Federera u periodu od 2003. do 2008. nijedan igrač nije uspio da veže makar dvije titule.

Razlog je vjerovatno to što je US Open posljednji veliki turnir i dolazi nakon najzahtjevnijeg dijela sezone. ATP raspored je sve nemilosrdniji, a otkazi na turnirima su sve češći, pa igrači tempiraju forme za grend slemove. Da li je Novak to uspio nakon propuštanja Toronta i Sinsinatija, vidjećemo..

