logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Patrik Mekinro: "Novaku Đokoviću je potrebna pomoć na US Openu"

Patrik Mekinro: "Novaku Đokoviću je potrebna pomoć na US Openu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Bez obzira na to što je u prošlosti često pravio senzacije i vraćao se kad je optisan, Novak Đoković ne uliva povjerenje Patriku Mekinrou.

mekinro djokovicu potrebna pomoc na us openu Izvor: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Novak Đoković će u Njujorku pokušati da osvoji 25. grend slem titulu u karijeri i tako potvrdi da je najbolji teniser svih vremena. Ipak, mnogo je više onih koji vjeruju da srpski teniser nije među kandidatima za torfej. Toj grupi pripada i Patrik Mekinro, brat daleko slavnijeg Džona, koji je istakao da je Srbinu potrebna pomoć!

Nekadašnii američki teniser smatra da će Đokoviću biti potrebna pomoć, vjerovatno u vidu ispadanja Janika Sinera i Karlosa Alkaraza prije same završnice turnira. On sumnja da će se Novak do kraja karijere vratiti na svoj najbolji tenis, kao i da mu ističe vrijeme za osvajanje grend slem titula...

"Mislim da Novaku definitivno treba malo pomoći da osvoji Otvoreno prvenstvo SAD. Važnije pitanje koje treba sebi da postavljamo sebi do kraja ovog turnira je: 'Hoće li se vratiti?' Da li će se vratiti? Jer sumnjam. Mislim da on to ne zna. Nemam nikakve insajderske informacije. Ono što znam je da neće nastaviti da igra ako ne misli da može da pobijedi. A mislim da mu vrijeme ističe da to učini", rekao je Patrik Mekinro za "Ubitennis".

Sa kim Novak Đoković igra u Njujorku?

Najbolji teniser svih vremena saznao je put kojim mora da ide do 25. grend slem titule u karijeri. Biće izuzetno teško, pogotovo kada se zna da nije imao pravu pripremu pred posljednji grend slem u sezoni već da u Njujork stiže nakon odmora koji je proveo u regionu.

Kako je zvanično saopšteno, Novak Đoković će u prvom kolu US Opena igrati protiv domaćeg tenisera Lernera Tijena i to u noći između nedjelje i ponedjeljka od 01.00. Već je taj termin dovoljno naporan za navijače u Srbiji, a na sve to dolazi pred prvi radni dan u sedmici. Ovo su svi potencijalni protivnici Đokovića:

  • 1. kolo - Tijen
  • 2. kolo - kvalifikant/laki luzer
  • 3. kolo - Mikelsen
  • 4. kolo - Rune/Tijafo
  • četvrtfinale - Fric/Menšik/Mahač
  • polufinale - Alkaraz/Šelton/Rud
  • finale - Siner/Zverev/Drejper/De Minor

Bonus video:

Pogledajte

00:37
Novak Ðoković igra fudbal na Žabljaku
Izvor: MONDO/Privatna arhiva
Izvor: MONDO/Privatna arhiva

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Patrik Mekinro Novak Đoković US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC