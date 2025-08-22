logo
Poznato kad Novak Đoković igra prvi meč na US Openu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
US Open saopštio je termin meča prvog kola između Novaka Đokovića i Lernera Tijena.

kad novak djokovic igra na us openu Izvor: Jose Perez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković stigao je u Njujork gdje ga čeka učešće na US Openu i pohod na 25. grend slem.

Kako je zvanično saopšteno, Novak Đoković će u prvom kolu US Opena igrati protiv domaćeg tenisera Lernera Tijena i to u noći između nedjelje i ponedjeljka od 01.00. Termin je nezgodan za srpske navijače, posebno jer dolazi pred prvi radni dan u sedmici.

Ako ništa, dobra vijest je da se meč igra na stadionu "Artur Eš", kako i zaslužuje najveći svih vremena, dok takođe ovo nije loše ni za samog Novaka Đokovića jer je u pitanju termin u kasnim popodnevnim satima u Njujorku, dakle oko 19 časova.

Kakav žrijeb je dobio Novak Đoković?

Znamo da se Novak Đoković okušao u miks-dublu sa Olgom Danilović i da to nije bilo uspješno, a to mu je bila i jedina priprema za US Open, što može da bude problematično, posebno sa takvim izazivačem u prvom kolu.

  • 1. kolo - Tijen
  • 2. kolo - kvalifikant/laki luzer
  • 3. kolo - Mikelsen
  • 4. kolo - Rune/Tijafo
  • četvrtfinale - Fric/Menšik/Mahač
  • polufinale - Alkaraz/Šelton/Rud
  • finale - Siner/Zverev/Drejper/De Minor

Novak Đoković peva kosi tata kosim ja
(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis US open

