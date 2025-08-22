“Daj taj papir Ðokoviću”: Alkaraz vidio šta piše i uplašio se, Novak nije imao izbora

Novak Đoković i Karlos Alkaraz su se sjajno zabavili pred početak US Opena. Jedan je zahtijevao, a drugi plesao "Makarenu".

Izvor: Instagram/usopen

Novak Đoković je stigao na US Open i trenirao je na terenima u Njujorku, a pre početka juriša na 25. grend slem titulu u karijeri iskoristio je vrijeme i da zapleše. US Open je izbacio snimak kako Novak pleše "Makarenu" i to na zahtjev Karlosa Alkaraza.

Nakon što je završio sa treningom Karlos Alkaraz je prolazio pored publike, a neko mu je dodao ceduljicu na kojoj je pisalo da mora da zaigra "Makarenu" ili da kaže ko da to uradi umkesto njega. "Dajte taj papir Đokoviću", rekao je on.

Kada je papir zaista došao do Novaka vidjelo se da je to pravi izbor. On je uzeo papir, pročitao šta piše na njemu i onda zaigrao. Naravno, kao rođeni šoumen znao je sve korake i koreografiju. Pogledajte:

