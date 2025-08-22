U prvoj utakmici petog kola Premijer lige BiH nije bilo pogodaka. Posušju ni 26 šuteva nije bilo dovoljno za pogodak.
Peto kolo Premijer lige BiH počelo je večeras na Mokrom Docu, gdje su se sastali Posušje i Rudar Prijedor, podijelivši bodove (0:0).
Izabranici Marka Maksimovića tako ni nakon ove runde nisu uspjeli da stignu do prve pobjede u novoj sezoni. Sa druge strane, tim koji predvodi Perica Ognjenović osvojio je drugi gostujući bod, nakon što je prethodno remizirao sa Željezničarom (1:1), a večeras je do remija stigao bez ijednog udarca prema golu!?
Domaći su, sa druge strane, čak 26 puta šutirali ka gostujućem golu. Šest lopti išlo je u okvir, ali ni to nije bilo dovoljno da izbrišu nulu u rubrici "pobjede" u tekućoj premijerligaškoj sezoni.
Posušje i nakon petog kola bez pobjede: Ne pomaže ni 26 šuteva, Rudar poslije "Grbavice" osvojio bod i na "Mokrom Docu"!
Utakmicu je obilježila i bizarna situacija iz 56. minuta. Golman Rudar Prijedora Mišo Dubljanić je stigao do jedne lopte prije Marka Domančića, nakon čega je ostao da leži na travi. Htio je da ustane i podigao nogu, ali je pritom udario napadača Posušja.
Arbitar Mateo Musa je pokazao na bijelu tačku, ali je nakon poziva iz VAR sobe i pregledanja snimka promijenio odluku.
PREMIJER LIGA BiH – 5. kolo
Petak (22. avgust):
Posušje – Rudar Prijedor 0:0
Subota (23. avgust):
Radnik – Velež (21.00)
Široki Brijeg – Sloga Meridian (21.00)
Nedjelja (24. avgust):
Borac – Sarajevo (18.45)
Željezničar – Zrinjski (21.00)
Standings provided by Sofascore
