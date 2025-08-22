logo
Posušje i nakon petog kola bez pobjede: Ne pomaže ni 26 šuteva, Rudar poslije "Grbavice" osvojio bod i na "Mokrom Docu"!

Autor Dragan Šutvić
U prvoj utakmici petog kola Premijer lige BiH nije bilo pogodaka. Posušju ni 26 šuteva nije bilo dovoljno za pogodak.

Premijer liga BiH Posušje Rudar Prijedor Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Peto kolo Premijer lige BiH počelo je večeras na Mokrom Docu, gdje su se sastali Posušje i Rudar Prijedor, podijelivši bodove (0:0).

Izabranici Marka Maksimovića tako ni nakon ove runde nisu uspjeli da stignu do prve pobjede u novoj sezoni. Sa druge strane, tim koji predvodi Perica Ognjenović osvojio je drugi gostujući bod, nakon što je prethodno remizirao sa Željezničarom (1:1), a večeras je do remija stigao bez ijednog udarca prema golu!?

Domaći su, sa druge strane, čak 26 puta šutirali ka gostujućem golu. Šest lopti išlo je u okvir, ali ni to nije bilo dovoljno da izbrišu nulu u rubrici "pobjede" u tekućoj premijerligaškoj sezoni.

Utakmicu je obilježila i bizarna situacija iz 56. minuta. Golman Rudar Prijedora Mišo Dubljanić je stigao do jedne lopte prije Marka Domančića, nakon čega je ostao da leži na travi. Htio je da ustane i podigao nogu, ali je pritom udario napadača Posušja.

Arbitar Mateo Musa je pokazao na bijelu tačku, ali je nakon poziva iz VAR sobe i pregledanja snimka promijenio odluku.

PREMIJER LIGA BiH – 5. kolo

Petak (22. avgust):

Posušje – Rudar Prijedor 0:0

Subota (23. avgust):

Radnik – Velež (21.00)

Široki Brijeg – Sloga Meridian (21.00)

Nedjelja (24. avgust):

Borac – Sarajevo (18.45)

Željezničar – Zrinjski (21.00)



Standings provided by Sofascore

(mondo.ba)

