Perica Ognjenović pred gostovanje u Posušju: Težak ispit za Rudar Prijedor, moramo ostati na zemlji

Nebojša Šatara
Peto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine počinje u petak uveče u Posušju, gdje će gostovati Rudar Prijedor.

Posušje Rudar Prijedor izjava Perica Ognjenović Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

U dosadašnja četiri kola Prijedorčani su zabilježili pobjedu nad Radnikom (1:0), remi na Grbavici protiv Željezničara (1:1), te poraze od Širokog Brijega i Borca u Banjaluci.

Nakon istorijskog trijumfa pod reflektorima Gradskog stadiona u Prijedoru, ekipa "rudara" se okreće gostovanju Posušju, a prema riječima trenera Perice Ognjenovića, biće to veoma zahtijevan meč.

"Posušje je dovelo dvadesetak kvalitetnih igrača. Istina, u četiri utakmice imaju tri vezana poraza i jedan remi, ali radi se o agresivnoj i dobro organizovanoj ekipi koja zaslužuje respekt. Ozbiljno smo se pripremali i svjesni smo da nas očekuje težak ispit", izjavio je Ognjenović.

Dodao je da se tim bori sa preopterećenim pozicijama i izmjenama u sastavu.

"Išli smo utakmicu po utakmicu, pripremajući se sa raspoloživim igračima. Vjerujem da ekipa pokazuje znake napretka, ali moramo ostati na zemlji i nastaviti da radimo još jače".

Ognjenović se osvrnuo i na prethodnu pobjedu nad bijeljinskim timom, pohvalivši borbenost svojih igrača.

"Igrali smo sa desetoricom od 39. minuta i pokazali pravi pristup. To je ono što mora da krasi naš tim cijele sezone", zaključio je Ognjenović.

Duel na "Mokrom docu" igra se u petak od 21.00 čas, uz direktan prenos na TV Arena Sport, a sudiće ga Mateo Musa.

U dosadašnjih pet premijerligaških okršaja Rudar-Prijedor ima dvije pobjede (3:0 i 2:0), dva remija, dok je Posušje slavilo jednom (2:0).

(MONDO)

Tagovi

FK Rudar Prijedor fudbal Premijer liga BiH HŠK Posušje

