Sloga Meridian ide na prvo gostovanje u sezoni: "Želimo da se nadigravamo, svaki bod je dragocjen!"

Izabranici Vuleta Trivunovića gostuju na Pecari.

Dobojska Sloga Meridian upisala je u prošlom kolu poraz pred domaćom publikom u duelu sa Borcem.

Prethodno su Dobojlije na domaćem terenu rezultatom 2:1 savladale Velež i Sarajevo, a predstojećeg vikenda ih čeka prvo gostovanje, ekipi Širokog Brijega (subota, 21.00), koja je iz dosadašnje četiri utakmice u ligi osvojila pet bodova.

"Niko ne može da nam oduzme pravo da se borimo. Široki Brijeg je kvalitetan tim, kada sam preuzeo Slogu, u Doboju su nas savladali minimalnim rezultatom. Idemo, međutim, da pokušamo da ostvarimo pozitivan rezultat. Momci dobro rade i nadam se da ovaj poraz od Borca nije ostavio mentalne probleme na mojim igračima", rekao je u najavi meča trener Sloge Meridian Vule Trivunović, dodavši:

"Široki Brijeg je veoma opasna ekipa, pogotovo u tom ofanzivnom dijelu. Sa Tomićem i Stanićem na sredini terena mogu svima da naprave mnogo problema ako im dozvolite prostora. Imaju odličnog trenera, uradili smo analizu, prenijeli sve igračima i na njima je da to sprovedu u djelo."

Nakon smanjena lige BiH na 10 klubova, svaki meč je, ističe Trivunović, pod moranje, bez obzira na sve.

"Ko kaže da nam je bilo lako igrati kući protiv Veleža ili Sarajeva nego sa Borcem ili da će nam uslovno rečeno biti lakše kada budemo igrali sa Zrinjskim taj odloženi meč? Svaka utakmica je teška, a liga je preteška. Svaki bod je dragocjen, niko na startu sezone nije očekivao ovaj broj bodova koji smo mi osvojili u ove tri utakmice. Nismo pretjerano slavili nakon prvih mečeva, a ni tugovali nakon poraza od Borca. Želimo da se nadigravamo sa Širokim, da vidimo gdje se nalazimo. Želim da se nakon meča priča isključivo o učinku momaka na terenu", istakao je Trivunović, koji nema prevelikih problema sa igračkim kadrom kojim raspolaže pred ovaj susret.

"Nemamo zdravstvenih problema, jedino što su nas u međuvremenu napustili Tomašević i Omić. Želim da im se zahvalim na svemu. Imamo dovoljan broj igrača."

Utakmica između Širokog Brijega i Sloge Meridian igra se u subotu na Pecari od 21.00 čas.ž

