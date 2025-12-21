VAR ponovo izazvao haos u borbi za titulu Premijer lige: Jeste ga udario po nozi, ali "nedovoljno za penal"?!

Arsenal se vratio na prvo mjesto tabele poslije krajnje kontroverzne odluke arbitra Sema Berota da nije penal.

Fudbaleri Arsenala pobijedili su Everton u gostima 1:0 i vratili se na prvo mjesto tabele Premijer lige, ostavivši iza sebe Mančester siti tokom Božića po gregorijanskom kalendaru. Međutim, pričaće se sigurno o kontroverznom odluci sudije Sema Berota, koji sa saradnicima nije dosudio penal za Everton u spornoj situaciji.

Dok je jedanaesterac za Arsenal bio dosuđen i iz njega je Viktor Đekereš postigao gol za konačnih 0:1 u Liverpulu, nije bilo penala za domaće. Iako je sve ukazivalo na to da će biti penal za Everton zato što je defanzivac Arsenala Vilijam Saliba očigledno šutnuo nogu napadača Tjernoa Barija - penala nije bilo.

"Kontakt Salibe na Bariju nije bio dovoljan da bi bio dosuđen penal", obrazložio je arbitar odluku.

Pogledajte tu kontroverznu odluku iz 58. minuta, poslije koje se nije menjao rezultat.

Pogledajte 00:09 Everton Arsenal VAR i penal Izvor: X.com/Screenshot Izvor: X.com/Screenshot







