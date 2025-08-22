FS BiH odbio molbu Željezničara za izmjenu sudije: To bi pokrenulo domino efekat

Željezničar je nakon delegiranja sudija objavio saopštenje u kojem je tražio izuzeće sudije Antonija Bandića na meču protiv Zrinjskog, ali je to odbio Fudbalski savez Bosne i Hercegovine.

Sarajevski mediji prenose da Antoni Bandić će biti u VAR sobi na derbiju na "Grbavici" između Željezničara i Zrinjskog.

Željo je tražio njegovo izuzeće, ali promjene odluke o arbitrima neće biti.

U FS BiH smatraju da bi promjena Bandića i njegovo izuzeće pokrenulo domino efekat i da bi onda svi klubovi tražili promjene sudija, pa je zato odlučeno da odgovor bude negativan.

Komitet za VAR u FS BiH, koji je osnovan tek ove sezone, čine Elmir Pilav, Hrvoje Turudić i Ognjen Valjić.

