Željezničar ne želi da im Bandić sudi protiv Zrinjskog: Zbog njegovog suđenja izgubili smo titulu!

Klub sa Grbavice pozvao Komitet za suđenje da promijeni sudiju derbija protiv Zrinjskog.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Fudbaleri Željezničara u nedjelju od 21 čas dočekuju Zrinjskog u derbiju petog kola Premijer lige BIH.

Za derbi na Grbavici delegiran je sudija Antoni Bandić kao VAR sudija, a tim povodom oglasio se i FK Željezničar i zatražio da Komisija sa sudije i suđenje FSBIH razmotri izuzeće Bandića, jer je on, kako tvrde, u prošlosti svojim suđenjem više puta oštetio “plave”, te kumovao čak gubitku titule.

"Fudbalski klub Željezničar, uvažavajući integritet i transparentnost suđenja, izražava duboku zabrinutost povodom imenovanja sudije Antonija Bandića na predstojeću utakmicu protiv Zrinjskog.

Podsjećamo da je gospodin Bandić bio suspendovan cijelu sezonu 2017/2018, a zbog sramotne odluke u Bijeljini koja je utjecala na gubitak titule FK Željezničar.

Iako je Bandić 2020. vraćen na premijerligašku listu, a 2023. čak stekao FIFA značku i delegiran za suđenje u međunarodnim takmičenjima, činjenica ostaje da su njegove prethodne odluke izazvale ozbiljnu sumnju javnosti, posebno navijača Željezničara, i nanijele štetu povjerenju u objektivnost suđenja.

Naši navijači i stručni štab ostali su dosljedni fer igri i jednakim uslovima za sve. Međutim, imenovanje gospodina Bandića na ovaj duel, imajući u vidu njegovu prošlost u utakmicama koje su direktno utjecale na rezultatski ishod za Željezničar, može izazvati opravdanu sumnju u pristranost i negativno utjecati na reputaciju i integritet Premijer lige BiH.

Dodatno, smatramo da imenovanje Antonija Bandića u značajnoj mjeri usložnjava organizaciju utakmice sa sigurnosnog aspekta, jer kod navijača izaziva nezadovoljstvo i dodatne tenzije koje mogu ugroziti sportsku atmosferu.

Stoga, sa poštovanjem, molimo Komitet za suđenje FSBiH da razmotri mogućnost izuzeća sudije Antonija Bandića sa suđenja utakmice Željezničar –Zrinjski", navodi se u saopštenju FK Željezničar.