Admir Adžem ostaje trener Željezničara

Upravni odbor FK Željezničar donio je odluku.

Izvor: Screenshot

Upravni odbor Fudbalskog kluba Željezničar razmatrao je ponuđenu ostavku šefa stručnog štaba, Admira Adžema. Na kraju je donesena odluka da Adžem ostane na klupi tima sa Grbavice.

"Nakon temeljite analize trenutne situacije i urađenog u dosadašnjem dijelu sezone, Upravni odbor je jednoglasno odlučio da pruži punu i bezrezervnu podršku treneru Adžemu i njegovom stručnom štabu. Smatramo da bi bilo kakva ishitrena odluka u ovom trenutku bila kontraproduktivna i protivna principima stabilnosti, razvoja i kontinuiteta kojima klub teži", saopštili su iz Željezničara i dddali:

"Podsjećamo da je ekipa u ljetnom prelaznom roku prošla kroz značajnu rekonstrukciju, kako u igračkom kadru, tako i u načinu rada, sistema i modela igre. U takvim okolnostima, svaki ozbiljan i trajan napredak zahtijeva vrijeme, strpljenje i povjerenje. Upravo iz tih razloga, rad stručnog štaba bit će ocijenjen nakon završetka jesenjeg dijela sezone."

Za kraj su iz Željezničara naveli da mogu ostvariti ciljeve u ovoj sezoni te pozvali navijače da nastave pružati podršku timu.

"Vjerujemo da uz kontinuitet, podršku i zajedništvo možemo ostvariti ciljeve koje smo postavili pred ovu sezonu. Stoga pozivamo sve naše navijače, simpatizere i prijatelje kluba da ostanu jedinstveni i da nastave pružati bezrezervnu podršku ekipi. Samo zajedno, u duhu Željine tradicije, želimo sačuvati lidersku poziciju na tabeli što duže i nastaviti graditi stabilan i konkurentan tim."

Podsjećamo, Adžem je svoj mandat stavio na raspolaganje nakon pobjede protiv Veleža u četvrtom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Adžem je ljetos preuzeo Željezničar. Vodio ga je na ukupno šest utakmica u ovom mandatu, a ostvario je učinak od tri remija, dvije pobjede i jednog poraza.