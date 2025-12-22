Đoković nije slučajno u Dubaiju: Novak ima važan zadatak pred put u Australiju

Srpski teniser Novak Đoković biće dio elitne grupe sportista koji će gostovati na velikom događaju u Dubaiju.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković započeo je u Dubaiju drugu fazu priprema za Australijan open, ali je Srbin na toj lokaciji iz još jednog razloga. On će biti jedan od predavača na "Svjetskom sportskom samitu" sa legendama iz ostalih sportova. Ovaj događaj se održava 29. i 30. decembra i biće ispraćen sa velikom pažnjom javnosti.

Đoković je nedavno Atinu zamijenio Dubaijem, što je njegova standardna baza proteklih godina u mjesecu decembru. Đoković će novu sezonu započeti 12. januara u Adelejdu, što će mu biti generalna proba pred Australijan open.

Đoković na specijalnom zadatku u Dubaiju

Osim Đokovića koji će biti specijalni gost na "Svjetskom sportskom samitu", predavači će biti legendarni Brazilac Ronaldo, Paolo Maldini, Habib Nurmagomedov...

Svjetski sportski samit u Dubaiju osmišljen je kao mjesto susreta elitnih sportista, sportskih rukovodilaca, kreatora politike i inovatora koji su svi fokusirani na budućnost globalnog sporta.

Đokovićeva priča biće u vezi sa mentalnom pripremom sportista, sa fokusom na oporavak od povreda. Tokom svoje karijere Novak je izgradio reputaciju upravo igrajući pod velikim pritiskom, dobijajući nemoguće mečeve i suočavajući se sa fizičkim problemima koje je uspijevao da prevaziđe uz nadljudske napore.