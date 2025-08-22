Admir Adžem pred Zrinjski: Neki treneri u Želji su imali i osam poraza, a nisu doživjeli ono što sam ja

Trener FK Željezničar Admir Adžem izazvao je pažnju javnosti nakon što je podnio ostavku poslije pobjede protiv Veleža u Mostaru, ali je sarajevski klub odbio njegovu odluku.

Izvor: YouTube/FK Željezničar

Na konferenciji za medije uoči derbija petog kola Premijer lige BiH protiv Zrinjskog, Adžem je otvoreno govorio o turbulentnim događajima, ostavci i izazovima koji stoje pred njegovom ekipom.

"Osjetio sam potrebu. Kada ste 35 godina u klubu i osjetite da ste dočekani na nož, da vam se mjeri svako krvno zrnce, a znam da je bilo ljudi koji su imali po osam, šest ili pet poraza, a nisu doživjeli ono što sam ja – i to nakon neriješenog rezultata, a ne poraza. Smatrao sam da tim potezom želim olakšati upravi ako smatra da će ekipa igrati bolje bez mene. Ne želim biti teret. Uprava je to odbila, smatraju da mogu pomoći, kao što i ja mislim. Idemo dalje", izjavio je Adžem, obrazlažući svoju odluku o ostavci.

Komentarišući utakmicu protiv Veleža, Adžem nije krio razočaranje.

"Bilo je mučno igrati, pogotovo drugo poluvrijeme. Ono što sam doživio u Mostaru je bilo van svake pameti. Željno isčekujemo odluku Disciplinske komisije, jer nije logično da dobijemo tri crvena kartona u tunelu, mi koji smo imali dva igrača više. Neka komisija radi svoj posao, a mi ćemo svoj".

Uoči derbija protiv Zrinjskog, Adžem je istakao snagu protivnika.

"Prošlogodišnji šampion, ekipa koja nije mnogo mijenjala, uigrana, sa šablonima i iskustvom. Mi imamo 15 novih igrača, nije lako to spojiti, ali ide sve bolje. Pobijedili smo Velež, ali skupo smo platili ta tri boda. Izgubili smo Marina Karamarka iz neobjašnjivih razloga i još dva igrača zbog povreda".

Adžem je potvrdio da Aleksandar Boljević neće biti spreman za utakmicu zbog produženog oporavka, ali je istakao da Željo ide na pobjedu.

"Imamo ekipu koja će izaći čvrsto, agresivno i pokušati ostvariti pobjedu. Ako 'Grbavica' bude puna, to će nam biti velika pomoć", istakao je trener plavih.

